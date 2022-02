Textile Vollversorgung mit Berufsbekleidung für die voestalpine!

Seit über 10 Jahren vertraut der Global Player aus Oberösterreich auf die Logistik-Kompetenz des österreichischen Familienunternehmens SALESIANER.

Wien (OTS) - Wenn man mit dem Auto von der Westautobahn abfährt, lassen sich rasch die Ausmaße des beeindruckenden Werksgeländes der voestalpine erahnen. Das Unternehmen wie auch die Region per se steht seit jeher für Innovation und Fortschritt – national wie international.

Diesem Pioniergeist folgend versorgt der österreichische Marktführer im Textil-Management SALESIANER seit einem Jahrzehnt die voestalpine mit qualitativ hochwertigen Produkten, Services und Dienstleistungen. Um den international agierenden Technologiekonzern bei dessen Kerngeschäft am Firmensitz in Linz bestmöglich unterstützen zu können und für reibungslosen Wäschenachschub zu sorgen, stehen SALESIANER mittlerweile ein eigenes Büro sowie ein Lager am Werksgelände zur Verfügung. Damit ist das SALESIANER-Team direkt vor Ort überaus flexibel und setzt Anforderungen und Services zeitnah, effizient und für die einzelnen Abteilungen bedarfsorientiert um.

Und das SALESIANER Team hat wirklich viel zu tun, denn aktuell werden über 10.000 TrägerInnen mit Berufsbekleidung unterschiedlicher Spezifikationen und Anforderungen ausgestattet. Damit die interne Logistik funktioniert, werden über 160 Anlieferstellen, mehr als 120 Garderoben sowie rund 10.000 Bekleidungsfächer durchgehend betreut. Neben der Vollversorgung mit Berufsbekleidung stellt SALESIANER auch Matten, wiederverwendbare Baumwollreinigungstücher sowie ein Waschraumsortiment der Marke Bluecare by SALESIANER zur Verfügung. Um Anfragen transparent, rasch und nachvollziehbar bearbeiten zu können, steht der voestalpine ein Webportal sowie eine eigene Service-App zur Verfügung.

Bei SALESIANER stehen Servicegedanke und Qualitätsanspruch an Produkte und Dienstleistungen im Fokus. Dieses Mindset trägt zur Zufriedenheit der Kunden bei und spiegeln sich in langjährigen Partnerschaften wie mit voestalpine wider.

