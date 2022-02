Höheres Arbeitslosengeld bringt weniger Ungleichheit, höhere Einkommen, zahlreiche neue Jobs und zehntausende Arme weniger!

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Der Arbeitsminister denkt laut darüber nach, das Arbeitslosengeld mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zu kürzen und Zuverdienstmöglichkeiten einzuschränken. Die AK OÖ fordert das Gegenteil: eine dauerhafte Anhebung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld von 55 auf mindestens 70 Prozent. Eine Studie des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung belegt nun klar, dass diese Maßnahme zahlreiche Vorteile brächte. In einer Pressekonferenz mit dem Titel Höheres Arbeitslosengeld bringt weniger Ungleichheit, höhere Einkommen, zahlreiche neue Jobs und zehntausende Arme weniger! am Donnerstag, 17. Februar 2022 um 11 Uhr möchten wir Sie über die Ergebnisse dieser Studie und Reformvorschläge der AK OÖ zu Arbeitslosengeld und Notstandshilfe informieren. Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Kai Leichsenring, Direktor des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung ,“ zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Online-Pressekonferenz.





