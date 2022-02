Das Team der BauConsult Group zieht ins Korso um

Nach ca. acht Jahren im aktuellen Büro BIZ ZWEI in der Vorgartenstraße 206 B+C, 1020 Wien zieht die BauConsult Group mit dem gesamten Team in das denkmalgeschützte Gebäude KORSO um

Wien (OTS) - Das exklusive Wohnprojekt Korso bietet mehr als nur Wohnen. In der neuen Arbeitswelt stehen dem Team der BauConsult Group 830 Quadratmeter auf zwei Geschossen zur Verfügung. Moderne Büroflächen bieten Platz für 40 Arbeitsplätze sowie Möglichkeiten für Besprechungen, einen gemütlichen Austausch und Gruppenbereiche. Das neue Office im Korso hat viel mehr Raum für kreative Ideen und außergewöhnliche Projekte. Hier werden alle Teammitglieder ihre Arbeitsplätze je nach Tätigkeit selbst auswählen können. Neben den gewohnten fixen Arbeitsplätzen wird es auch flexible Plätze zur freien Wahl, Fokusarbeitsplätze und Orte für konzentriertes Arbeiten geben.

Das Wohnprojekt Korso wurde im Sommer 2021 fertiggestellt und an die neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Bei diesem Projekt der Value One hat die BauConsult Group die technische Projektleitung und die örtliche Bauaufsicht verantwortet. In Zusammenarbeit mit allen beteiligten Projektpartnern wurden 179 Wohnungen und eine moderne Arbeitswelt geschaffen.

Das Besondere an diesem Projekt ist die außergewöhnliche Kombination aus dem bestehenden historischen Gebäude und zeitgenössischer Architektur. Ein beeindruckendes Meisterwerk – entworfen vom österreichischen Architekten Martin Kohlbauer. Der Durchblick in den grünen Prater bleibt erhalten.



Die neue Adresse der BauConsult Group ab Dezember 2021: Vorgartenstraße 210/1/1A, 1020 Wien

Für mehr Infos zum Korso besuchen Sie uns auf: Wohnbau (bauconsult.com)

Über die BauConsult Group

BauConsult Group ist ganzheitlicher technischer Dienstleister für Wohn- und Gewerbeimmobilien mit Firmensitz in Wien. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt im Projektmanagement für Immobilien mit einem generalistischen Leistungsbild. Nach der Unternehmensgründung 1979 wurden in den vergangenen vier Jahrzehnten mehr als 150 Projekte im In- und Ausland realisiert. Das Leistungsspektrum der BauConsult Group erstreckt sich vom Immobilien- und Bauprojektmanagement, Ausführung als Generalübernehmer über den Vertrieb bis hin zum Betrieb erneuerbarer Energieversorgungssysteme.

Zur BauConsult Group Webseite: https://bauconsult.com/

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt BauConsult Group:

Olesya Marshall

o.marshall @ bauconsult.com

T +43 664 81 58 013