Vizebürgermeisterin Gaál: Anmeldung für den Wiener Töchtertag startet am 14. Februar

Online-Anmeldung ab Montag: Heuer startet erstmals der Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen

Wien (OTS) - Was macht eigentlich eine Flugzeugtechnikerin? Welche Tätigkeitsbereiche gibt es in einem internationalen Industriebetrieb? Wie sieht es im Inneren einer Feuerwehrstation aus? Am 21. Wiener Töchtertag am 28. April erhalten Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren einen spannenden und praxisnahen Einblick in die verschiedensten Betriebe und Berufsfelder.

„Heuer starten wir mit einer Premiere – dem Töchtertag Kids für Volksschülerinnen. Da können schon die Jüngsten in Berufe hineinschnuppern. Der Töchtertag zeigt Mädchen spannende Berufswelten - abseits von überholten Rollenbildern. Mädchen haben die Möglichkeit, Frauen in Topjobs persönlich kennenzulernen und sammeln neue Eindrücke und Erfahrungen. Mir ist es wichtig, Mädchen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“, so Töchtertag-Initiatorin, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Spannende Programme warten, so können die Mädchen etwa 3D-Drucker testen, einen Blick in das Innenleben eines PCs werfen oder einen Social-Media-Filter programmieren.

Ziel des Aktionstags ist, Mädchen krisenfeste Berufe abseits überholter Rollenbilder aufzuzeigen – insbesondere in den Bereichen Technik/Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften.

21. Wiener Töchtertag: In 20 Jahren waren rund 50.000 Mädchen mit dabei



Heuer feiert der Töchtertag seinen Geburtstag. 2002 ins Leben gerufen, waren bisher insgesamt rund 50.000 Mädchen mit dabei. In den letzten Jahren öffneten bis zu 200 Unternehmen ihre Türen am Töchtertag. Zu den langjährigen Töchtertag-Unternehmen zählen Magistratsabteilungen und Unternehmen der Stadt Wien genauso wie zahlreiche private Unternehmen – von großen Konzernen bis zu kleinen Werkstätten.

Töchtertag KIDS: Neues Angebot für Volksschülerinnen



2022 findet erstmals der Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe statt. Beim neuen Töchtertag KIDS besuchen Volksschulklassen in Begleitung ihrer Lehrer*innen für rund zwei Stunden ein Unternehmen und können im Rahmen von Klassenexkursionen in die Berufswelt hineinschnuppern und Tätigkeiten vor Ort ausprobieren. Interessierte Klassen können sich direkt beim Töchtertag-Büro anmelden.

Online-Anmeldung ab sofort möglich



Beim Wiener Töchtertag können Mädchen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zwischen 11 und 16 Jahren einige Stunden in einem Unternehmen verbringen – entweder in einem Töchtertag-Betrieb, in dem ein Elternteil arbeitet, oder in einem anderen Unternehmen, das sie sich selbstständig auf toechtertag.at aussuchen. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt haben die Mädchen an diesem Tag schulfrei.

Nur einige spannende Programme:

Berufsfeuerwehr Wien

Brände löschen

Bogensberger Vermessung ZT

3D-Drucker testen

Wiener Linien – Direktion Erdberg

U-Bahnleitstelle Erdberg besichtigen

WienIT

Social-Media-Filter programmieren

Termine



Start der Mädchenanmeldung: Mo, 14. Februar 2022, 9 Uhr

Ende der Mädchenanmeldung: Di, 19. April 2022, 24 Uhr

Wiener Töchtertag & Töchtertag KIDS: Do, 28. April 2022

Der Wiener Töchtertag



Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Heuer findet der Aktionstag am 28. April statt. Die Anmeldung für Mädchen läuft bis 19. April, Unternehmen können sich noch bis 21. März 2022 online zur Teilnahme registrieren.

Beim letzten Live-Töchtertag im Jahr 2019 nahmen rund 2.800 Mädchen teil, 2020 und 2021 musste der Aktionstag aufgrund der Pandemie in die Onlinewelt verlegt werden. Am 28. April 2022 soll der Wiener Töchtertag – wenn das coronabedingt möglich ist – wieder wie gewohnt in den Unternehmen stattfinden. / Schluss

