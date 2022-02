Online-Bibliothek der AK Oberösterreich erweitert ihr Angebot: Kostenloses Streamen von 3.500 Filmen ab sofort möglich

Linz (OTS) - Mit ihrer Online-Bibliothek bietet die AK Oberösterreich kostenlos Medien wie E-Books, Magazine, Hörbücher und Sprachkurse an. Jetzt wird das Angebot noch wesentlich erweitert. Ab sofort können Interessierte unter ooe.arbeiterkammer.at/filmfriend mehr als 3.500 Filme, Dokumentationen, Serien sowie Kinder- und Jugendfilme kostenlos nutzen. „ Das ist ein großartiges Angebot der AK für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Und das werbefrei, ohne Streaming-Limit und 24 Stunden am Tag an sieben Tagen pro Woche verfügbar “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Die heimischen Filmfreunde/-innen dürfen sich dabei auf ganz besondere Schmankerl, die in oberösterreichischen Kinos nur selten zu sehen sind, freuen. Das neue AK-Angebot beinhaltet nämlich auch viele preisgekrönte Filme, die auf renommierten internationalen Festivals wie Sundance, Venedig und Berlinale große Erfolge gefeiert haben. Alle Filme können auf TV-Geräten komfortabel per App sowie auf PC/Mac, Tablet oder Smartphone über den Internetbrowser gestreamt werden. Mit der App „filmfriend Österreich“ sind Downloads und eine Offline-Nutzung möglich (Details auf der Website). Die Altersfreigabe für Kinder wird bei der Anmeldung automatisch geprüft. Es besteht kein Streaming-Limit und es werden keine nutzerbezogenen Daten erhoben.

Wie funktioniert‘s?

Das kostenlose digitale Filmangebot der AK-Bibliothek Oberösterreich ist unter ooe.arbeiterkammer.at/filmfriend zu finden. Die Anmeldung erfolgt mit der Ausweisnummer und dem Passwort des AK-Bibliothekskontos. Wer bis jetzt noch kein kostenloses Bibliothekskonto hat, kann sich jederzeit unter ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek registrieren.

