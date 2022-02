Prominentes Rätselraten bei „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“

Mirjam Weichselbraun und Promis spielen am 24. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2 um Karten für den Opernball 2023

Wien (OTS) - Wie im Vorjahr heißt die Absage des Wiener Opernballs für das ORF-Publikum noch lange nicht, auf Ball-Flair verzichten zu müssen: Am Donnerstag, dem 24. Februar, jenem Tag, an dem der Wiener Opernball 2022 eigentlich stattgefunden hätte, steht das Hauptabendprogramm von ORF 2 unter dem Motto „Alles Walzer“. Die ehemalige Opernball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh und der langjährige Opernball-Moderator Alfons Haider, Opernball-Kommentator Karl Hohenlohe und Daniel Serafin, Künstlerischer Leiter des Opernballs in New York, sowie Opernball-Choreografin Maria Santner und Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz stellen im „Opernball-Quiz“ ab 20.15 Uhr ihr Wissen rund um den „Ball der Bälle“ auf die Probe und spielen um Opernball-Karten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese kommen auch selbst zum Einsatz – sie stimmen über die Opernball-Eröffnungen der vergangenen Jahre ab.

Moderatorin Mirjam Weichselbraun führt das Publikum durch die launigen Frage- und Spielerunden, die der Chronologie eines üblichen Opernball-Abends folgen. Von der Ankunft auf dem roten Teppich über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherren-Komitees bis hin zu den anwesenden Politikerinnen und Politikern sowie internationalen Gästen sorgen Fragen rund um sämtliche Elemente des jährlichen Höhepunkts der Ballsaison für rauchende Köpfe bei den Promi-Paaren. Im Zentrum des Quiz-Abends, der – wie bei Opernball-Übertragungen üblich – von der ZIB 2 unterbrochen wird, bevor es ins Finale geht, stehen die schönsten Momente der vergangenen Opernbälle. Weitere Highlights sind ein Cameo-Auftritt von Sopranistin Natalia Ushakova und ein von ORF-Kulturlady Teresa Vogl geführtes Interview mit Startenor Jonas Kaufmann in der Mittelloge. Für die passende musikalische Untermalung im Quiz-Studio sorgt die „Wolfgang Lindner Band“.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Krönchen statt Corona! Auch heuer muss unser Publikum nicht zur Gänze auf den Opernball verzichten. Erstmals präsentiert der ORF ein ,Opernball-Quiz‘ und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem unterhaltsamen Abend ein, der ganz im Zeichen des Wiener Opernballs steht.“

Das „Who’s who“ der Opernball-Expertinnen und -Experten im Quiz

Bei „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ kämpfen sechs prominente Kandidatinnen und Kandidaten um Punkte. Das aus drei Paaren bestehende Teilnehmerfeld setzt sich dabei aus dem „Who’s who“ der heimischen Opernball-Expertinnen und -Experten zusammen. Für die geballte Ladung Wissen sorgen drei Promi-Teams: Desirée Treichl-Stürgkh und Alfons Haider, Karl Hohenlohe und Daniel Serafin sowie Maria Santner und Christoph Wagner-Trenkwitz.

Opernball-Karten für das ORF-Publikum

Werden die Fragen und Aufgaben erfolgreich gelöst, knallen bei „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ die Korken – denn die erspielten Punkte werden in Form von Sektkorken vergeben. Diese Sektkorken sind auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, denn sie werden in Eintrittskarten für den nächsten Opernball umgewandelt und im kommenden Jahr im ORF-Fernsehen an das Publikum verlost.

Großes Finale nach der ZIB 2

Die Frage, welches der drei Expertenpaare sich am Ende durchsetzt, wird im Finale nach der ZIB 2 beantwortet, bei dem auch das Publikum eine wichtige Rolle spielt. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer können während der Sendung ihre liebste Opernball-Eröffnung der vergangenen Jahre wählen, die gleich nach dem Quiz in ORF 2 gezeigt wird.

