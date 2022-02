Vortrag „Von Mühlen zur Industrie“ im Bezirksmuseum 23

Bezirkshistoriker referiert am 18.2., Zählkarten-Vergabe: 0664/187 84 87

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) ist am Freitag, 18. Februar, einmal mehr der Schauplatz eines Vortragsabends: Im dortigen Saal hält der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Peter Kienast ab 19.00 Uhr das Referat „Von den Mühlen zur Industrie in Atzgersdorf und Liesing“. Kienast beschreibt langjährige Entwicklungen auf einstigen Standorten von Mühlen in Teilen des 23. Bezirkes und berichtet über die spätere Ansiedlung namhafter Industriebetriebe, darunter die Firmen „Meller“ und „Osram“. Nach dem Vortrag können sich die Besucherinnen und Besucher mit Fragen an Peter Kienast wenden.

Heide Liebhart ist die Museumsverantwortliche und begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Abendveranstaltung. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten und Zählkarten bestellen: Telefon 0664/187 84 87. Zählkarten-Reservierung per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse