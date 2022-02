ORF III am Wochenende: „zeit.geschichte“-Abend zum Ukraine-Konflikt, Piotr Beczała aus Grafenegg 2020 in „Erlebnis Bühne“

Außerdem: Auftakt zu Josef-Hader-Schwerpunkt mit „Menschenkinder“-Folge, Doku-Tripel über alpine Katastrophen, „In memoriam Reinhard Schwabenitzky“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Samstag, dem 12. Februar 2022, aus aktuellem Anlass einen vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend im Zeichen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland, beginnend mit dem Doku-Zweiteiler „Krieg in Europa – Das Ukraine-Drama“. Am Sonntag, dem 13. Februar, präsentiert „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend „Aus Grafenegg: Piotr Beczała mit den schönsten Opernarien“, bevor ORF III mit einer Folge von „André Hellers Menschenkinder“ den dreitägigen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Josef Hader eröffnet. Danach folgt ein „zeit.geschichte“-Doku-Tripel zu den größten alpinen Katastrophen der Historie. Am Sonntagvormittag überträgt ORF III einen evangelischen Gottesdienst aus Wien-Simmering, bevor ein fünfteiliger Filmschwerpunkt „In memoriam Reinhard Schwabenitzky“ auf dem Programm steht.

Samstag, 12. Februar

Seit fast acht Jahren befindet sich die Ukraine in einem bewaffneten Konflikt mit Russland. Die ORF-III-„zeit.geschichte“ widmet sich dem Thema aufgrund der aktuellen Entwicklungen und zeigt dazu einen vierteiligen Schwerpunkt: Im Hauptabend widmet sich die zweiteilige Dokumentation „Krieg in Europa – Das Ukraine-Drama“ den Hintergründen der Auseinandersetzung. Der erste Teil (20.15 Uhr) beginnt mit dem russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze im Frühjahr 2021, mit dem der schon länger schwelende Konflikt wieder in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit gerät. Was steckt hinter diesem gefährlichen Muskelspiel? Wie verhalten sich die westlichen Staaten? Welche Vermittlungsversuche gab es und warum liefen sie ins Leere? Regisseurin Claire Walding interviewte für diesen Film den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und lässt renommierte Expertinnen und Experten zur Geschichte Osteuropas zu Wort kommen. Teil zwei folgt um 21.10 Uhr. Danach zeigt ORF III „Putin – Russlands neuer Zar“ (22.15 Uhr) und „Putin und die Macht der Geschichte“ (22.55 Uhr).

Sonntag, 13. Februar

Den Programmtag am Sonntag läutet „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr mit der Übertragung des evangelischen Gottesdienstes aus Wien-Simmering ein. Danach präsentiert ORF III einen fünfteiligen Komödienschwerpunkt in memoriam Reinhard Schwabenitzky. Auf „Ilona und Kurti“ (11.20 Uhr) folgt um 12.55 Uhr „Verlassen Sie bitte Ihren Mann“. Ab 16.05 Uhr geht es mit „Meine Schwester das Biest“ sowie mit dem „Oben ohne“-Doppel „Die türkische Braut“ (17.45 Uhr) und „Scheiden tut weh“ (19.25 Uhr) weiter.

„Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ zeigt um 20.15 Uhr Piotr Beczałas Auftritt am Grafenegg Festival 2020. Der polnische Tenor gibt mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der musikalischen Leitung von Sascha Goetzel u. a. beliebte Opern-Arien u. a. aus Gioachino Rossinis „Guglielmo Tell“, Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“ oder Giuseppe Verdis „Aida“ zum Besten. Anschließend eröffnet ORF III den dreitägigen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Josef Hader mit einer Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ (21.45 Uhr). Zu Gast in der Gesprächsreihe wirft der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor einen Blick auf seine Kindheit, seine ersten Bühnenauftritte und Kinorollen.

Die „zeit.geschichte“ dokumentiert ab 23.00 Uhr die größten alpinen Katastrophen: Auf dem Programm stehen „Galtür – Die Chronik einer Katastrophe“, „Blons – Die größte Lawinenkatastrophe der Alpen“ (23.50 Uhr) und „Tragödien im Schnee – Die Katastrophe von Kaprun“ (0.45 Uhr).

