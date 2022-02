Voglauer/Grüne: Entscheidung der Landespolizeidirektion Kärnten zu Tauschitz ist richtiger Schritt

Wien (OTS) - „Das war wichtig und richtig – es ist eine gute Entscheidung. Denn der Verfassungsschutz in Kärnten verdient eine untadelige und integre Person an seiner Spitze. Rechtsextremismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Schon gar nicht in einer Behörde wie dem LVT“, sagt Olga Voglauer, Sprecherin für Gedenkkultur der Grünen im Nationalrat.

Die Landespolizeidirektion Kärnten teilte in einer Presseaussendung am Freitag mit, dass Stephan Tauschitz, Leiter des LVT Kärnten, „bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich in der LPD Kärnten dienstzugeteilt“ wird. Seit Tagen sah sich Tauschitz, mehrmaliger Redner bei den rechtsextremen Ulrichsbergtreffen, mit scharfer Kritik aus dem In- und Ausland konfrontiert.

