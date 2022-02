TERMINAVISO 16.02. - Online-Pressegespräch mit VP Othmar KARAS zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Ukrainekrise und weitere Prioritäten des Europaparlaments am Mittwoch, den 16. Februar, 11:30 Uhr

Wien (OTS) - In einem Online-Pressegespräch am Mittwoch, den 16. Februar, 11:30 Uhr, wird der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, zum EuGH-Urteil über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU, der Ukrainekrise und weiteren Prioritäten der dieswöchigen Plenartagung des Europäischen Parlaments Stellung nehmen.



Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.

