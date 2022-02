„Österreich-Bild“ aus dem ORF Vorarlberg: „Im Spannungsfeld – Das Kleinwalsertal im Porträt“

Am 20. Februar um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Kleinwalsertal im Westen Österreichs ist eine der berühmtesten unbekannten Regionen des Landes und es ist zugleich ein Tal, das viele Widersprüche in sich birgt: Es gehört zu Österreich, ist aber auf der Straße nur über Deutschland erreichbar. Die Bewohner sind Vorarlberger, sprechen aber einen Dialekt mit Anklängen an das Allgäu. Die Einwohnerinnen und Einwohner stammen aus 47 verschiedenen Nationen, pflegen aber ein „Walsertum“, das sich auf eine Besiedelung vor 750 Jahren beruft. Sie leben seit Jahrzehnten vom Massentourismus und der dazugehörigen Infrastruktur, möchten aber doch die Natur erhalten, weil die Gäste deretwegen kommen. Deshalb hat in der „schönsten Sackgasse der Welt“ (Eigendefinition) ein Prozess der Erneuerung und der Suche nach einer naturverträglichen Form des Tourismus begonnen – ein spannender Prozess, den ein Team des ORF Vorarlberg ein Jahr lang begleitet hat.

Buch und Gestaltung: Markus Barnay

Kamera: Herbert Jochum, Nikolai Dörler

Schnitt: Alexander Rauch

Sprecher: Rüdiger Wenk

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

Das „Österreich-Bild“ aus dem ORF Vorarlberg „Im Spannungsfeld – Das Kleinwalsertal im Porträt“ ist am 20. Februar 2022 um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

