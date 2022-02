Grüne Liesing/Höbart: Wiener Bezirksteile Rodaun und Kalksburg dürfen nicht zum Pendler:innenparkplatz verkommen

Neue Ausnahmen in der Parkraumlenkung im Süden Wiens

Wien (OTS) - Zusätzlich zu den bereits bekannten großflächigen Ausnahmen bei der Parkraumlenkung im Gewerbegebiet von Liesing hat die Stadt Wien heute mit weiteren unerfreulichen Details aufhorchen lassen. "So sollen ausgerechnet Bereiche im sensiblen Biosphärenpark Wienerwald von der Parkraumlenkung ausgenommen werden. Dabei sind gerade die Wiener Bezirksteile Kalksburg und Rodaun durch ihre unmittelbare Nähe zu den stark wachsenden Orten Breitenfurt und Kaltenleutgeben in Niederösterreich sehr vom Autoverkehr der Pendler:innen belastet. Durch die weitere Möglichkeit des kostenlosen Parkens in der Kernzone Wien wird die Idee der Parkraumlenkung - nämlich eine Entlastung der Liesinger Bevölkerung von Verkehrslärm und Schmutz - verhindert. Auch der positive Effekt auf die Umwelt, die ein wohnortnaher Umstieg in öffentliche Verkehrsmittel bringt, wird damit ausgehebelt", kritisiert die Klubobfrau der Grünen Liesing, Cordula Höbart.



