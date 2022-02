Brandweiner: Zivildienst ist unentbehrlich für unsere Gesellschaft

ÖVP-Zivildienstsprecher: Bedarf der Einrichtungen im Jahr 2021 zu 87,4 Prozent gedeckt, entspricht Steigerung von zwei Prozent

Wien (OTS) - „Der Zivildienst ist unentbehrlich für unsere Gesellschaft. Umso erfreulicher ist es, dass 2021 der Bedarf an Zivildienern mit 87,4 Prozent gedeckt werden konnte und somit eine Steigerung von zwei Prozent erfahren hat“, betont ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner zu den heute von Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger präsentierten Zahlen. Im vergangenen Jahr haben sich 43 Prozent der tauglichen Wehrpflichtigen für den Zivildienst entschieden. Durch die von der Bundesregierung eingeführte Teiltauglichkeit haben zudem rund 200 teiltaugliche Männer eine Zivildiensterklärung abgegeben.

Brandweiner weiter: „Im vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen 2021 waren insgesamt 14.154 Zivildiener im Einsatz, die ihren Dienst in etwa 1.600 Trägerorganisationen abgeleistet haben. Mit dem Rettungswesen, wo 40 Prozent der Zivildiener Dienst getan haben, und der Behinderten- und Sozialhilfe, wo dies 26,5 Prozent getan haben, unterstützen die jungen Männer zwei Bereiche, die für uns als Gesellschaft ganz entscheidend sind. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei den jungen Männern für Ihren Einsatz bedanken.“ Gleichzeitig stelle der Zivildienst „eine wichtige Verbindung hin zum Ehrenamt“ dar, die es weiterhin zu stärken gelte. „Bundesministerin Köstinger und ich werden weiterhin mit ganzer Kraft dafür arbeiten, dass der Zivildienst eine starke Säule unseres Gemeinwesens bleibt“, so Brandweiner abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at