Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im März 2022

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf www.einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) -



3. Bezirk

Landstraßer Kaufleute

05.03. - 26.03. Samstags einkaufen und gewinnen

Wer an einem Samstag im 3. Bezirk einkauft und die Rechnung hochlädt, erhält mit etwas Glück den Rechnungsbetrag (maximal 100 Euro) retour.

Weitere Informationen: https://www.gewinnimdritten.at

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

03.03. - 31.03. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem überaus beliebten Treffpunkt für Liebhaber frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienischen Spezialitäten wie Salami, Rohschinken, Burrata und frische Pasta. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen sowie vielfältigen Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität - natur, gebeizt oder geräuchert. Unbedingt probieren sollte man auch die fantastischen im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus bestem Sauerteig. Termine im März:

03.03.2022

10.03.2022

17.03.2022

24.03.2022

31.03.2022



7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

02.03. - 30.03. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

Das Grätzel um die Neubaugasse wird mit einem Wochenmarkt mit Schwerpunkt Regionalität, Saisonalität und Bio-Qualität belebt. DER Neubaumarkt findet immer mittwochs von 11 bis 19 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Er bringt erfrischend rurales Flair in den 7. Bezirk. „DER Neubaumarkt“ steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können köstliche Produkte von Direktvermarktern gekauft werden: Knackiges Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, Honig, Gewürze, Bier, Wein, Säfte und Süßes. Bei der Auswahl der Anbieter nach Punktesystem hat die Fachjury neben der geografischen Nähe auch auf die Bio-Zertifizierung sowie möglichst ressourcenschonende Verpackungen der angebotenen Waren geachtet. Termine im März:

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

30.03.2022





8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

04.03. - 25.03. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im März:

04.03.2022

11.03.2022

18.03.2022

25.03.2022







9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

03.03. - 31.03. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkte sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Gerne werden die Einkäufe mit dem Floradl-Service bequem nach Hause geliefert. Termine im März:

03.03.2022

10.03.2022

17.03.2022

24.03.2022

31.03.2022





19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

02.03. - 30.03. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im März:

02.03.2022

09.03.2022

16.03.2022

23.03.2022

30.03.2022

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.03. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



Änderungen vorbehalten!



Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

T. 01/514 50-1814

E. presse @ wkw.at

W. https://news.wko.at

W. https://www.einkaufsstrassen.at