Die nächste Bombe wird gezündet: „Vorstadtweiber“ am 14. Februar

Neue Folge des ORF-1-Serienhits mit Köstlinger, Proll, Honsel und Dalik

Wien (OTS) - Mit Ablaufdatum oder doch für die Ewigkeit? Zwischen Hitzewallungen, Gefühlsschwankungen, Jugendamt und Champagner finden sich die „Vorstadtweiber“ am Valentinstag wieder, wenn am ORF-1-Serienmontag, dem 14. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Folge der abschließenden sechsten Staffel des ORF-Serienhits auf dem Programm steht. Und so viel steht fest: Es wird Zeit, die nächste Bombe zu zünden!

Folge 56 (Montag, 14. Februar 2022, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel, Hilde Dalik, Bernhard Schir und Juergen Maurer sowie Peter Marton und Veronika Polly in Episodenrollen; Regie: Harald Sicheritz

Das Jugendamt klopft bei der verkaterten Nico (Nina Proll) an. Selbst in ihrem Zustand realisiert sie, dass ihr der Weg übers Amt kein Babyglück bescheren wird. Doch mit Jakob (Simon Schwarz) eröffnen sich neue Optionen. Sonia (Ines Honsel) findet in Anatols Ex-Freundin Uschi (Eva Billisich) eine hilfreiche Verbündete und möchte den eifersüchtigen Freund mit seinen eigenen Waffen schlagen. Hadi (Bernhard Schir) wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen – dank Priskas (Alma Hasun) Hilfe, die ihre Augen immer noch nicht von Hadi lassen kann. Zwischen Chantal (Helene Stupnicki) und Pfleger Theo (Christian Strasser) geht es heiß her. Vanessa (Hilde Dalik) erwischt die beiden und freut sich über das neue Ass im Ärmel.

Die komplette sechste „Vorstadtweiber“-Staffel ist schon jetzt vorab auf Flimmit verfügbar. Alle bisherigen Staffeln gibt’s darüber hinaus ebenfalls zum Binge-Watchen auf flimmit.at.

„Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

