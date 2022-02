10. Bezirk: Frühschoppen „In Memoriam Walter Hojsa“

Karten für 13. Februar: 15 Euro, Anmeldung: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Melodiöse Erinnerungen an die Wienerlied-Legende Walter Hojsa (1924 – 2019) erklingen am Sonntag, 13. Februar, von 11.00 bis 14.00 Uhr, bei einem gemütlichen „Frühschoppen“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Nachfahren und Anhänger würdigen das musikalische Schaffen des Walter Hojsa, der als Solo- und Duo-Akkordeonist, als Sänger, als Komponist sowie als „Spitzbua“ und „Altspatz“ unvergessen ist. Zahllose Auftritte in Heurigenlokalen und auf Bühnen im In- und Ausland, Engagements bei Rundfunk und Fernsehen plus Platten-Aufnahmen machten Hojsa zu einem prominenten Künstler in der Wienerlied-Szene.

Die Hommage an den Harmonika-Virtuosen Walter Hojsa gestalten Tommy Hojsa, Constanze Hojsa, Helmut Emersberger, Felix Hofer sowie einige „Überraschungsgäste“. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro („Musikbeitrag“). Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gebeten. Ebenso ersucht der Verein „Kultur 10“ um Anmeldungen zur Veranstaltung mit dem Titel „In Memoriam Walter Hojsa“: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim) oder E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Walter Hojsa (Volksliedwerk): www.wienervolksliedwerk.at/kuenstler.php?sid=32

„Verein für Wiener Popularmusik“: www.popularmusik.wien

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse