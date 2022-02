AVISO, 14.02., 10:00, Stephansplatz: „Wir wollen keine Schokolade zum Valentinstag – sondern kostenlose Tampons!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zum Kampagnenstart gegen Periodenarmut

Für uns ist klar: Tampons und Binden müssen kostenlos an allen öffentlichen Orten zugänglich sein! Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „Frauen* werden in unserer Gesellschaft mit starken Kosten belastet, nur weil sie ihre Menstruation haben. Gerade junge Frauen*, die an der Armutsgrenze leben, können sich Menstruationsartikel oft nicht leisten. Daher müssen sie sich überlegen, ob sie ihr Geld lieber für diese Artikel oder bspw. einen Kinobesuch ausgeben. Für uns ist klar: Tampons und Binden müssen kostenlos an allen öffentlichen Orten zugänglich sein! “, sagt Romana Greiner, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).



Die SJ veranstaltet dazu am Montag eine Medienaktion anlässlich des Valentinstags, bei der ein blutiger Blumenstrauß gezeigt wird, der aus Tampons besteht, während klassische Valentinstagsgeschenke in Blut getaucht sind. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Montag, 14.02.2022, 10:00 Uhr

Wo: Stephansplatz



