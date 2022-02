„Heimat Fremde Heimat“ über Rassismus im Online-Dating

Ajda Sticker präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 13. Februar 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

Rassismus im Online-Dating

In Zeiten von Lockdowns, vorgezogenen Sperrstunden und beschränkter Nachtgastronomie ist es immer schwieriger, Menschen im realen Leben kennenzulernen. Dating-Plattformen wie Tinder, Grinder oder OkCupid bedeuten heute für viele Menschen die wichtigste Alternative zum analogen Rendezvous. Doch hinter den Algorithmen und Chats verbirgt sich nicht selten latenter oder auch offen gelebter Rassismus. Ein Beitrag von Adriana Jurić und Samuel Mago.

Blühendes Geschäft

Der Valentinstag – der „Tag der Liebenden“ – ist für den Blumenhandel einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Der Handelsverband rechnet heuer sogar mit einem neuen Rekordwert – im Schnitt sind die Menschen in Österreich bereit, am Valentinstag rund 80 Euro auszugeben. Rosen haben aber auch ihre dornigen Seiten, denn sie kommen meist aus dem globalen Süden und werden unter menschenunwürdigen Bedingungen geerntet. Ajda Sticker blickt hinter die Kulissen dieses „blühenden Geschäfts“ – aus der Perspektive eines vietnamesischen Blumenhändlers in Wien.

Brot und Spiele

Die Olympischen Spiele in China werden begleitet von einem bitteren Beigeschmack: systematische Verfolgung von Minderheiten und Totalüberwachung der Bevölkerung. Besonders schockierend ist die Situation der ethnisch-religiösen Minderheit der Uiguren, die seit der Veröffentlichung der „China Cables“ im Jahr 2019 der Weltöffentlichkeit bekannt wurde. Demnach betreibt China mehrere Internierungslager, in denen mit allen Mitteln versucht wird, den Insassinnen und Insassen ihre Religion, Kultur und Sprache auszutreiben. China selbst spricht zwar von „Ausbildungszentren“, doch die etwa 350 Uigurinnen und Uiguren in Österreich bangen um ihre Familien in China. Denn sie haben zum Teil seit Jahren keine Lebenszeichen mehr von ihren Verwandten erhalten. Ajda Sticker berichtet.

