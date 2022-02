Super Bowl-Stimmung auf willhaben: Die besten Anzeigen zum großen Finale

Vom handsignierten Cincinnati Bengals-Jersey bis zum Football mit 12 Autogrammen legendärer NFL-Quarterbacks

Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt. Am Sonntag stehen sich die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams, in deren SoFi-Stadion in Los Angeles, beim 56. Super Bowl gegenüber. Weltweit wurde das Event vergangenes Jahr von rund 800 Millionen ZuseherInnen verfolgt. willhaben hat sich das Spektakel zum Anlass genommen, um die passendsten und kultigsten Anzeigen rund um das Finale und die NFL unter die Lupe zu nehmen.



Mit willhaben perfekt ausgestattet

Dieses Jahr gelten die Los Angeles Rams nicht nur wegen ihres Heimvorteils als Favoriten, sondern auch aufgrund des Star-Aufgebots um Spieler wie Aaron Donald, Cooper Kupp, Matthew Stafford & Co. Der Underdog aus Cincinnati hat diese Saison aber schon so einige Favoriten gestürzt. Egal zu welchem Team die ÖsterreicherInnen halten und wie das diesjährige Spiel ausgeht, auf willhaben gibt es die passenden Anzeigen für alle.



Passende Deko während des Spiels für alle Cincinnati Bengals-Fans

Ein handsigniertes Jersey



Top eingekleidet, um die Los Angeles Rams anzufeuern

Ein Vintage upcycled St. Louis Rams Top



Los Angeles Rams New Era Snapback Kappe



Auch zu Lieblings-Teams, bei denen es nicht ganz fürs Finale gereicht hat, finden sich zahlreiche Anzeigen für alle Fans

In Tirol wird ein Football mit 12 Autogrammen der NFL-Quarterbacks Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Eli Manning, Carson Palmer, Brett Favre, Philip Rivers, Kurt Warner, Donovan McNabb, Ben Roethlisberger, Jay Cutler, Matt Hasselbeck angeboten



In Wien sucht ein zertifiziertes Autogramm von dem siebenfachen Super Bowl Gewinner, dreifachen MVP und zukünftigen Hall of Fame Quarterback Tom Brady ein neues Zuhause.





In der Steiermark wird ein signierter Replica FS Helm von Wide Receiver-Legende Jerry Rice der San Francisco 49ers angeboten:



Ebenfalls eine absolute Rarität ist dieser Full Size Helm der Miami Dolphins, signiert von Team-Legende Ricky Williams



Auch Giants-Fans kommen auf willhaben nicht zu kurz. In Wels gibt es einen NY Giants Mini Helm mit Autogramm von Lawrence Taylor, Hall of Fame Mitglied und einer der besten Defense-Spieler aller Zeiten, zu ergattern.



Flügel ausbreiten und zuschlagen: In Wien wird ein NFL Full Size Helm von den Philadelphia Eagles, signiert von Brian Dawkins, zum Kauf angeboten.



Klein, aber oho: Dieser Mini Helm mit Autogramm von Deebo Samuel wird in Regau vergeben.



Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

Tel.: 0699 1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at