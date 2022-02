Einladung Hybride Baumit Pressekonferenz

Baumit startet in die Bausaison 2022

Wien/Wopfing (OTS) - Baumit, Österreichs führender Hersteller für Fassaden, Putze und Estriche blickt auf ein herausforderndes aber dennoch erfolgreiches Jahr 2021 zurück.

Wir möchten Sie im Rahmen der Pressekonferenz über folgende Themen informieren:

- Wie sich Baumit den Herausforderungen des Jahres 2021 gestellt hat

- Was waren die Top-Seller des vergangenen Jahres und wie hat sich die Pandemie auf Investitionen und Mitarbeiterstand ausgewirkt

- Welche Innovationen präsentiert Baumit zum Start in die Bausaison 2022

- Zahlen, Daten, Fakten zu Baumit im Jahr 2021 sowie ein erster Ausblick auf 2022





Datum: Dienstag, 15. Februar 2022

Zeit: 10:00 Uhr



Gesprächsteilnehmer:

Mag. Georg Bursik - Geschäftsführer Baumit GmbH

Rudolf Ofenschiessl - Vertriebsleiter Baumit GmbH

Die Pressekonferenz findet hybrid statt. Sie können entweder online die PK verfolgen, oder persönlich (nach 2G+ Regelung) im APA-Pressezentrum, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10 teilnehmen.

Achtung: Aufgrund der Abstandsregelung gibt es Platz für max. 10 Personen, die nach dem Prinzip "first come, first served" vergeben werden.

Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte unter office @ freecomm.cc an. Sie erhalten dann einen Link zur Online-Teilnahme am Pressegespräch übermittelt.

Rückfragen & Kontakt:

Jörg Schaden

Baumit Pressestelle



freecomm.wien.graz

bischof-faber-platz 10/1, 1180 wien

mobile: +43-676-624 17 85

office @ freecomm.cc