Das Impfschiff am Wiener Donaukanal wird wieder zum Ausflugsschiff

Am Sonntag, dem 13. Februar, kann man auf der MS Vindobona zum letzten Mal kostenlose Impfungen gegen das Coronavirus erhalten.

Wien (OTS) - Täglich zwischen 10 und 14 Uhr sowie ab 14:30 bis 19 Uhr, kann das Angebot noch ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden. Verimpft wird für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren ausschließlich das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Auf die MS Vindobona ist nur ein Lichtbildausweis mitzubringen, wenn vorhanden auch eine E-Card und ein Impfpass. Als kleines Dankeschön erhalten die Gäste nach erfolgter Immunisierung an Bord noch einen „1+1 Gratis - Gutschein“ für eine Linienfahrt in Wien oder der Wachau.

Nach etwas mehr als 10 Wochen wird das Angebot des Impfservice der Stadt Wien auf dem Hundertwasser-Schiff der DDSG Blue Danube Flotte diesen Sonntag beendet. Rund 5.000 Personen holten sich eine Vakzination direkt an der Anlegestelle Wien/City.

„Es war uns von Beginn an ein Anliegen diese Aktion der Stadt Wien zu unterstützen. Durch die zentrale Lage am Donaukanal, im Herzen der Stadt, konnte das Impfservice Wien auf der MS Vindobona ein weiteres niederschwelliges Angebot im Kampf gegen die Pandemie bieten. Ohne Voranmeldung und größere Wartezeiten vor Ort wurde es auch gut angenommen“, unterstreicht DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Am 5. März werden in Wien wieder von Donnerstag bis Montag die Anker gelichtet. Dreimal täglich kann die Hauptstadt im Rahmen der City Cruise vom Wasser aus entdeckt werden. Im Weltkulturerbe Wachau wird die Vorsaison am 16. April gestartet, mit einer täglichen Fahrt immer samstags bis mittwochs von Krems nach Melk und retour.



Das größte heimische Personenschifffahrtsunternehmen, die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH, ist im Besitz der Wien Holding GmbH und der Verkehrsbüro Group AG.

