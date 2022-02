KraftPal Technologies erhält 123,9 Mio. USD von Pasaca Capital

Maribor, Slovenien (ots/PRNewswire) - KraftPal Technologies (KraftPal) gab heute eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 123,9 Mio. USD von Pasaca Capital Inc. (Pasaca), einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Kalifornien, bekannt, die es KraftPal ermöglichen wird, die Produktion seiner leichten, umweltfreundlichen, kostengünstigen und äußerst haltbaren Wellpappe-Paletten erheblich auszuweiten und einen massiven Paradigmenwechsel in der gesamten Palettenbranche zu beschleunigen.

KraftPal bietet eine umweltfreundliche und nachhaltige Palette aus Wellpappe, die die bestehenden internationalen Logistikstandards übertrifft - bei einem Bruchteil des Gewichts (und der Kosten) einer herkömmlichen Holzpalette. Das automatisierte Massenproduktionsverfahren von KraftPal ermöglicht die schnelle Lieferung vollständig desinfizierter, anpassbarer Paletten in großem Umfang.

„Wir sind begeistert von den innovativen Wellpappe-Paletten von KraftPal und davon, was sie dazu beitragen werden, kosteneffizientere und nachhaltigere Lösungen in dieser Branche zu ermöglichen," sagte Dr. Charles Huang, Chairman von Pasaca. „Bei Pasaca wollen wir in transformative Technologien investieren, die sich auf die bestehenden Industrienormen erheblich auswirken und sie verbessern. Wir freuen uns daher, in KraftPal zu investieren und die weltweite Produktionskapazität zu erhöhen. Dies wird zweifellos einen grundlegenden Wandel bewirken in der Art und Weise, wie die Welt Waren und Materialien transportiert und lagert."

„Unsere Paletten können bis zu 30 % der Holzpaletten ersetzen, die jedes Jahr auf den Markt kommen," sagte Gregor Brajovic, CEO von KraftPal. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Investition, die größte, die in dieser Branche je getätigt wurde, gewinnen konnten. Diese Investition zeigt das Vertrauen und die Unterstützung von Pasaca für unsere Vision von der Zukunft der Palettenindustrie und ermöglicht es uns, unsere Produktionskapazitäten in Europa und Nordamerika sofort zu erhöhen. Wir freuen uns auf das, was wir in den nächsten Monaten erreichen werden, und auch darauf, was wir tun werden, um diese Branche für immer zu revolutionieren."

Informationen zu KraftPal Technologies

KraftPal wurde 2012 gegründet und ist heute in ganz Europa und im Nahen Osten tätig. Das Unternehmen nutzt zur Herstellung langlebiger, leichter und recycelbarer Wellpapppaletten ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitssystem. Seine Aufgabe ist es, die Leistung, die Kosten, die Nachhaltigkeit und die Effizienz der Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen Waren transportieren und lagern. www.kraftpal.com

Informationen zu Pasaca Capital, Inc

Pasaca Capital Inc. ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Kalifornien, die sich auf innovative Technologien und Produkte zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen konzentriert. Mit Schwerpunkt auf den Sektoren Medizinprodukte, Pharmazeutika, TMT, Industrie und Automatisierung sowie Lebensmittel sind die Portfoliounternehmen - darunter Innova Medical Group, Inc, Sweegen Inc, Meepo Inc., ATL Group Ltd, ASOCS, Caton Technology und weitere - weltweit tätig. www.pasacacapital.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1686172/KraftPal_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Info @ KraftPal.com; Rok Snoj; rok.snoj @ kraftpal.com; +38641920880; Media Contact: Pasaca Capital Inc.,

Media @ pasacacapital.com