LAURA HINES-PIERCE ZUR CO-CEO VON HINES BEFÖRDERT

Houston (ots/PRNewswire) - Sie übernimmt gemeinsam mit ihrem Vater Jeff Hines die Leitung der Firma

Hines, eine weltweit tätige Immobilieninvestmentgesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass Laura Hines-Pierce mit sofortiger Wirkung zur Co-CEO des Unternehmens befördert worden ist. Hines-Pierce ist seit 2020 Senior Managing Director von Hines im Büro des CEO und war zuvor als Transformation Officer des Unternehmens tätig.

„Laura hat enorme Innovationen im Unternehmen bewirkt und war maßgeblich an der Steigerung der Effizienz und der Wertschöpfung für unsere Investoren und Kunden beteiligt. Ich freue mich sehr, dass sie nun als Co-CEO mit mir arbeiten wird", erklärte Jeff Hines, Vorsitzender und Co-CEO von Hines. „Die Leitung von Hines inmitten der massiven Transformation der Immobilienbranche erfordert strategisches Denken, Visionen und eine einfühlsame Leitung, Eigenschaften – die Laura beispielhaft verkörpert. Ich freue mich darauf, das Vermächtnis meines Vaters fortzusetzen, und Qualität, Service und Integrität in den Mittelpunkt zu stellen."

„Ich bin stolz darauf, Co-CEO zu werden und die Dynamik, die wir bei Hines erleben, auf ganzer Linie fortzusetzen", erklärte Laura Hines-Pierce, Co-CEO von Hines. „Mein Vater war in den letzten drei Jahrzehnten der Katalysator für unsere weltweite Expansion und unser Wachstum, und ich freue mich darauf, in diesem für das Unternehmen entscheidenden Moment mit ihm zusammenzuarbeiten. Das Innovationstempo in der Immobilienbranche holt endlich andere Branchen ein, und mein Hauptaugenmerk lag schon immer darauf – und das wird auch weiterhin so bleiben – Hines an der Spitze dieser Veränderungen zu positionieren."

Laura Hines-Pierce ist seit 2020 im Büro des CEO tätig und half beim Aufbau der Investment-Management-Plattform, die drei Flaggschiff-Fonds in den USA und Asien mit einer aktuellen Gesamtinvestitionskapazität von 4,8 Milliarden USD an Eigenkapital aufgelegt hat, was einer Kaufkraft von 10,8 Milliarden USD entspricht. Sie hat Innovationen in allen Bereichen des Unternehmens bewirkt und die ESG-Verpflichtungen des Unternehmens weiter definiert.

Zuvor war sie Transformation Officer des Unternehmens und arbeitete mit den Co-Leitern des Investment Managements, dem Global Chief Investment Officer und dem CEO of Capital Markets zusammen, um die Anlagestrategie und Akquisitionsbemühungen weiterzuentwickeln. Des Weiteren war sie als Projektmanagerin für River Point, ein 1 Million Quadratfuß großes Bauprojekt in Chicago tätig und war Teil des Basisteams bei der Gründung des OneHines Women's Network, das der Katalysator für den Fokus des Unternehmens auf Vielfalt und Inklusion war. Vor ihrer Tätigkeit bei Hines arbeitete sie für Sotheby's in New York. Sie schloss ihr Studium an der Duke University mit einem BA in Wirtschaft und Kunstgeschichte ab und hat einen MBA von der Harvard University.

Jeff Hines wird die Umsetzung seines Nachfolgeplans weiter vorantreiben und geht davon aus, dass Lauras Brüder, Adam und Matthew Hines, ebenfalls im Büro des CEO tätig sein werden. Adam Hines arbeitet derzeit in der Kapitalmarktabteilung des Unternehmens und Matthew Hines ist Teil eines Entwicklungsteams in der Westregion des Unternehmens.

