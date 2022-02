ELLIS verfolgt einen ehrgeizigen multizentrischen Ansatz für die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz in Europa

Alicante, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Europäische Laboratorium für Lernen und Intelligente Systeme (ELLIS), die führende europäische Vereinigung für Künstliche Intelligenz (KI) mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Exzellenz, arbeitet an einem ehrgeizigen Projekt zur Schaffung eines multizentrischen europäischen KI-Leuchtturms. ELLIS hat diese Vision den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und den relevanten Interessengruppen vorgestellt und um ihre Unterstützung gebeten.

In einer offiziellen Erklärung spricht sich ELLIS aus mehreren Gründen für dieses dezentrale Modell aus: Die größere Flexibilität und Vielseitigkeit eines Netzwerks von Forschungseinheiten, die Förderung eines der wichtigsten Trümpfe Europas, nämlich seiner Vielfalt, und eine verbesserte Fähigkeit, Talente anzuziehen und zu halten. Für den multizentrischen Ansatz spricht auch die Möglichkeit, die Übernahme von KI-Fortschritten in mehreren regionalen Ökosystemen Europas zu fördern und damit vor Ort Wohnstand zu schaffen. Diese Vorteile wären bei einem einzigen Forschungszentrum oder KI-Leuchtturm für ganz Europa nicht gegeben.

Nuria Oliver, wissenschaftliche Direktorin und Mitbegründerin der ELLIS Unit Foundation in Alicante und Vizepräsidentin von ELLIS Europe, betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung dieser Vision, die „Europa durch die Entwicklung starker regionaler Ökosysteme zu einer KI-Weltmacht machen könnte".

In ihrer Stellungnahme für die Stiftung ELLIS Alicante, die von der Generalitat Valenciana (Regionalregierung von Valencia) gefördert wird, sagt Oliver: „Der bereichsübergreifende Charakter von KI macht einen solchen multizentrischen Ansatz besonders relevant im Vergleich zur Arbeit in unabhängigen Einrichtungen. Dafür spricht auch, dass dieses Modell bereits in den USA und Kanada existiert, zwei Weltmächten in der KI-Forschung und -Entwicklung."

Darüber hinaus ermöglicht ein solcher multizentrischer Fokus den notwendigen Kontakt zwischen der KI-Forschung und der Gesellschaft an den einzelnen ELLIS Standorten.

Europa hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der KI weltweit führend zu sein: ein Vorreiter in der Technologieentwicklung, ein internationaler Knotenpunkt für Talente und KI-Innovationen, die der Gesellschaft zugutekommen, und eine treibende Kraft bei der Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, die einen verantwortungsvollen Einsatz von KI gewährleisten. Angesichts des globalen Wettbewerbs um die Führungsrolle im Bereich der KI sind bedeutende Investitionen in Forschung, Innovation und den Einsatz von KI in Europa notwendig um Spitzenleistungen zu erzielen.

Ein multizentrisches Labor mit starken Institutionen in allen Teilen Europas wird echte Innovationen für Europa hervorbringen, die kulturelle Vielfalt Europas bestmöglich nutzen und europäische Werte in die Entwicklung von Zukunftstechnologien integrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Europa nicht zu einem bloßen Konsumenten von KI-Technologie wird, die anderswo entwickelt wurde und auf anderen Werten aufbaut, sondern stattdessen eine echte „KI für Europäer und von Europäern" entwickelt.

