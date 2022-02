LEBENSART 1/2022: Reise zum guten Geschmack

Morgen erscheint die neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins LEBENSART.

St. Pölten (OTS) - Nichts gibt einem Urlaubstag so einen stimmigen Rahmen wie das richtige Essen – und wenig bleibt uns so nachhaltig in Erinnerung wie die besonderen Geschmäcker, die wir auf Reisen erhaschen, und die Begegnungen, die wir an Kochtöpfen und Esstischen knüpfen. Aber wie schmeckt die südspanische Hafenstadt Málaga, die Nordseeküste oder das Burgenland? In dieser LEBENSART Reisen finden Sie es heraus.



Von schroffen Felswänden bis ans Meer. Genuss-Gänge am Alpe-Adria-Trail.

Selchkammerflimmern. Der rauchige Charakter des Salzburger Lands.

Málaga. Ein Herz aus Feigen und Mandeln.

Watt, Wind und Wellen. Von Sylt bis Helgoland.

Karger Boden, üppige Ernte. Der Insel-Reichtum der Kykladen.

Zimt, Kurkuma und Kreuzkümmel. Marokko – das Land der Gegensätze.



Ab morgen ist das Magazin Online.



Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!



Herzliche Grüße



