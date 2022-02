EU-Prognose: Matznetter – Versagen der Regierung im Pandemie schlägt voll auf Wirtschaft durch

Österreich im EU-Vergleich bei Wirtschaftswachstum unter den schlechtesten sechs Ländern

Wien (OTS/SK) - Die aktuellen Daten der EU-Kommission zur wirtschaftlichen Entwicklung zeigen, dass Behauptung der Regierung Österreich komme wirtschaftlich besser als andere EU-Staaten durch die Krise, falsch ist. In der EU performen nur fünf Staaten schlechter als Österreich; das gilt für den Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 und für das Wachstum im Jahr 2021. Warum das so ist, analysiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter so: "Das unterirdisch schlechte Pandemiemanagement der türkis-grünen Regierung schlägt voll auf die Wirtschaft durch." ****

"Das beginnt mit der maximalen Verunsicherung im März 2020, als die Regierungsparteien den wichtigsten Schutz für die Unternehmen - nämlich die Entschädigungsregeln nach dem Epidemiegesetz außer Kraft gesetzt haben - und setzt sich fort bis heute. Chaotische Regierungspolitik hat Österreich im europäischen Vergleich nur einen Spitzenwert bei den Schließtagen eingetragen", erläutert Matznetter.

"Dabei hat die Regierung mehr Steuergeld als die meisten anderen Staaten für Corona-Hilfen lockergemacht. Leider auch hier wieder das gleiche Bild: Massive Überförderung für einige wenige sehr große Unternehmen, zugleich große Einkommensverluste für hunderttausende Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen und Arbeitnehmer*innen", so der SPÖ-Wirtschaftssprecher. (Schluss) wf/up

