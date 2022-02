FPÖ-Hermann: „LH Schützenhöfer entpuppt sich einmal mehr als unbelehrbarer Impfpflichtanhänger“

Freiheitliche üben scharfe Kritik an steirischem Regierungschef.

Graz (OTS) - Während sich immer mehr Landeshauptleute vom Impfpflichtgesetz distanzieren, hält der steirische Regierungschef Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer laut einem aktuellen Bericht der „Kronen Zeitung“ weiter an dem völlig fehlgeleiteten Impfzwang fest. So wird er wie folgt zitiert: „Es ist gut, dass es die Impfpflicht gibt, denn nur die Impfung schützt. Daher bin ich weiterhin dafür, dass es die Impfpflicht gibt […].“ (Quelle: https://www.krone.at/2624986). Für die steirischen Freiheitlichen setzt der ÖVP-Chef damit seinen politischen Irrweg fort. „Landeshauptmann Schützenhöfer scheint weiterhin einer der wichtigsten Stützen dieser Impfpflicht zu sein. Sowohl SPÖ- als auch ÖVP-Landeschefs rücken zunehmend von der Impfpflicht ab, der steirische Regierungschef verteidigt hingegen dieses skandalöse Gesetz sogar noch. Offenbar ist LH Schützenhöfer ein unbeirrbarer Impfpflichtanhänger und einer der stärksten Fürsprecher dieses gesellschaftsspaltenden schwarz-grünen Machwerks. Für uns Freiheitliche steht fest, dass die Impfpflicht so schnell wie möglich revidiert gehört. Die Aussagen des steirischen ÖVP-Obmannes Schützenhöfer lassen aber darauf schließen, dass er sich auf Bundesebene jedenfalls für den Fortbestand des Impfzwangs einsetzen wird“, so der steirische FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann.

