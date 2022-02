Tresorit erhält Auszeichnung der 2022 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice für Content Collaboration Tools zwei Jahre in Folge

Zürich (ots/PRNewswire) - Tresorit, die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Produktivitätslösung zum Synchronisieren und Teilen von Dateien, hat heute bekanntgegeben, dass sie die Customers'-Choice-Auszeichnung der Kategorie 2022 Gartner Peer Insights „Voice of the Customer": Content Collaboration Tools* im zweiten Jahr in Folge erhalten hat. Tresorit hat mit 4,7 aus 5 Punkten (basierend auf 153 Bewertungen, Stand 30. November 2021) die höchste Nutzerbewertung erzielt.

„Die Tatsache, dass Tresorit diese Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge erhält, ist unserer Meinung ein Zeichen dafür, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über den Markt für Privatnutzer hinaus auch im Enterprise-Content-Collaboration-Bereich dabei ist, rasch an Boden zu gewinnen. Die Technologie hilft Organisationen dabei, an vertraulichen Dateien auf sichere Weise zu arbeiten und strengen Datenschutzauflagen gerecht zu werden. Als der einzige Ende-zu-Ende-verschlüsselte Cloud-Collaboration-Service unter den vier Anbietern, die die Customers'-Choice-Auszeichnung erhalten haben, sind wir stolz auf diese Anerkennung und zählen uns zu den Vorreitern dieses technologischen Wandels", erklärt Gyorgy Szilagyi, Chief Revenue Officer bei Tresorit. „Da es unser Ziel ist, ein ultrasicheres und dennoch nutzerfreundliches Tool zu entwickeln, ist das positive Feedback unserer Kunden äußerst wertvoll für uns und hilft uns dabei, unser Produkt weiterzuentwickeln."

Die „Gartner Peer Insights Customers' Choice"-Auszeichnung beruht auf dem Feedback und den Bewertungen von Endnutzern der Geschäftswelt. Um sich als Kandidat zu qualifizieren, müssen Unternehmen eine Produktnominierung in den Gartner Peer Insights nachweisen können, eine überdurchschnittliche oder mindestens dem Marktdurchschnitt entsprechende Bewertung und 50 oder mehr zulässige veröffentlichte Kundenreviews erhalten. Die Bewertungen müssen für eine breite Auswahl an Enterprise-Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen und mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen repräsentativ sein.

Über Gartner Peer Insights Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform für Bewertungen und Reviews zu IT-Software und -Services, die von IT-Fachleuten und technologischen Entscheidungsträgern geschrieben bzw. gelesen werden. Das Ziel der Plattform ist IT-Leitern zu helfen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen sowie Tech-Unternehmen darin zu unterstützen, ihre Produkte anhand der erhaltenen objektiven und unvoreingenommenen Kundenrückmeldungen zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gartner.com/reviews/home.

*Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer": Content Collaboration Tools, Peer Contributors, 28. Januar 2022.

Disclaimer: GARTNER PEER INSIGHTS is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über Tresorit Tresorit ist eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Produktivitätslösung zur ultrasicheren Zusammenarbeit, einschließlich dem Verwalten, Speichern, Synchronisieren und Austausch von Dateien. Über 10 000 Unternehmen nutzen Tresorit, um ihre vertraulichen Dateien zu schützen und Informationen auf sichere Weise zu teilen. Seit Juli 2021 ist die Schweizerische Post Tresorits Mehrheitseigentümer. Erfahren Sie mehr auf www.tresorit.com.

