Staatssekretärin Mayer besucht Berlinale 2022

Treffen mit deutscher Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Freitag geplant

Wien/Berlin (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer besucht ab morgen die diesjährige Berlinale in Berlin. Neben mehreren Besuchen bei Filmvorführungen österreichischer wie internationaler Produktionen steht am Freitag auch ein Treffen mit der deutschen Amtskollegin Claudia Roth auf dem Programm.

„Dass die Berlinale heuer stattfinden kann ist ein großartiges Bekenntnis zu Kunst und Kultur und zu all dem, was uns in den letzten Monaten so sehr gefehlt hat“, so Mayer im Vorfeld. „Ich freue mich sehr auf den Besuch, Kinos waren für mich schon immer Orte besonderer Inspiration. Dass der österreichische Film heuer so stark vertreten ist, macht die Sache umso schöner.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at