Großbauer/Hanger/Zarits: Weiterhin finanzielle Unterstützung für gemeinnützige Vereine aus dem NPO-Fonds

Fonds für Non-Profit-Organisationen verlängert - Antragsstart für das vierte Quartal 2021 ab 21. Februar

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Als Volkpartei wollen wir auch weiterhin die für unsere Gesellschaft so wertvollen gemeinnützigen Vereine und Organisationen stärken. Die Verlängerung des NPO-Fonds für das vierte Quartal 2021 ist ein wichtiger Schritt, um die Folgen der Corona-Krise bestmöglich abzufedern“, begrüßen heute, Donnerstag, die ÖVP-Bereichssprecher für Kunst und Kultur, Maria Großbauer, für Ehrenamt und Gemeinnützigkeit, Andreas Hanger, sowie für Sport, Christoph Zarits, die Verlängerung des NPO-Fonds. Die rückwirkende Antragsstellung für das vierte Quartal 2021 ist über die Online-Plattform www.npo-fonds.at ab 21. Februar möglich – das haben Vizekanzler Werner Kogler und Bundesminister Elisabeth Köstinger verkündet.

Großbauer: Verlängerung und Aufstockung des NPO-Fonds kommt vielen Kultureinrichtungen zugute

„Der NPO-Fonds ist für ganz Europa beispielhaft und stärkt auch im Kunst- und Kulturbereich viele Vereine. Für viele davon ist der Fonds in den herausfordernden Corona-Zeiten eine unverzichtbare Hilfe, die ankommt und wirkt. Daher freut es mich besonders, dass dieses so effiziente Instrument für eine schwierige Zeit nun verlängert und aufgestockt wird“, sagt ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer dazu. „Musik, Kunst und Kultur sind wesentlicher Bestandteil der österreichischen Identität. In diesen Bereichen ist vieles über Vereine organisiert – ihnen wird mit dem NPO-Fonds wirksam geholfen. Die Bundesregierung leistet damit weiterhin einen vitalen Beitrag für die Kulturnation Österreich, in der über 2.500 Blasmusikvereine, 3.500 Chöre und eine Vielzahl an Kulturvereinen, wie zum Beispiel die Wiener Sängerknaben, Traditionen und Kulturgüter pflegen“, so Großbauer

Hanger: Heimische Vereine und Organisationen können sich auf uns verlassen

„Österreich ist das Land des Ehrenamts. Das Ehrenamt und die Vereine sind vor allem in den ländlichen Regionen wesentliche Pfeiler für ein lebendig gestaltetes Sozialleben und sorgen dafür, dass die notwendige Infrastruktur vorhanden ist“, sagt ÖVP-Ehrenamts- und Gemeinnützigkeitssprecher Andreas Hanger. Konkret hätten seit der Einsetzung des NPO-Fonds unter anderem circa 4.800 Freiwillige Feuerwehren profitiert. „Mit der Verlängerung des NPO-Fonds zeigen wir als Volkspartei einmal mehr, dass sich die heimischen Vereine und Organisationen auch und besonders in schwierigen Zeiten auf uns verlassen können“, bekräftigt Hanger.

Zarits: NPO-Fonds für Sportvereine bleibt auf „Stockerlplatz“

„Der Sport in Österreich wird zu einem überwiegenden Teil durch Vereine getragen. Mit der Verlängerung und Aufstockung wird das notwendige finanzielle Dazutun gewährleistet. So können die rund 15.000 Sportvereine in unserem Land aktiv bleiben und ihre wertvolle Arbeit fortzusetzen“, sagt ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits zum NPO-Fonds. „Damit können unsere Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler auch weiter bestmöglich gefördert werden und Österreich kann sich international als Sportnation etablieren und beweisen“, verweist Zarits auf die aktuell stattfindenden und aus österreichischer Sicht bereits sehr erfolgreichen Olympischen Spiele.

„Mit der Verlängerung und Aufstockung des NPO-Fonds sichern wir rasche, unbürokratische Hilfe, wenn Einnahmequellen durch die Folgen der Corona-Pandemie wegbrechen und sorgen dafür, dass Vereine und gemeinnützige Organisationen durch die Krise kommen!“ unterstreichen die ÖVP-Abgeordneten abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at