„Starmania 22“ mit Josh. und Lili Paul-Roncalli in der Jury

Ebenfalls neu: Ein Wechsel-Jury-Platz und ORF-Publikumsvoting bereits ab der ersten Sendung am 4. März

Die Vorfreude auf das Showevent des Jahres im ORF wächst: Insgesamt 3,4 Millionen „Starmania“-Fans waren im Vorjahr via ORF 1 live dabei, mit im Schnitt 28 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre war „Starmania 21“ vor allem bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Hit. Nun verspricht „Starmania 22“ dem Publikum ab Freitag, dem 4. März 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 1 einmal mehr beste Unterhaltung. Insgesamt 28 Bewerberinnen und Bewerber haben den Sprung auf die größte Bühne des Landes geschafft. Je 14 Neo-„Starmaniacs“ sorgen damit bei den ersten beiden Sendungen für emotionale Fernsehmomente – charmant begleitet von „Starmania“-Host Arabella Kiesbauer und kommentiert von Ö3-Star Philipp Hansa, der auch Infos zu den „Starmaniacs“ beisteuert.

Die Namen der jungen Talente bleiben vorerst geheim, die Frage, wer ihre Leistungen beurteilt, zum Teil auch, denn nur zwei der drei Jurymitglieder haben einen Fixplatz: Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli werden durch eine wöchentlich wechselnde Größe aus der österreichischen Musikszene unterstützt. Ein paar der bekannten Namen seien schon vorab verraten: Marco Wanda, dessen Band Wanda zu den beliebtesten Acts des Landes zählt und nach zahlreichen Mega-Hits – „Bussi Baby“, „Bologna“ oder auch „Columbo“ – aus den heimischen Charts nicht mehr wegzudenken ist, und Lemo, der schon mit internationalen Stars wie James Blunt oder Mark Forster auf der Bühne gestanden ist und dem österreichischen Pop seine eigene Handschrift verpasst, wird die Performances der „Starmaniacs“ ebenso beurteilen wie Senkrechtstarterin Melissa Naschenweng. Die Volksmusikerin steht pro Jahr mehr als 180-mal auf der Bühne und hat mit ihrem Nummer-eins-Chartalbum „Wirbelwind“ in drei Monaten die Goldgrenze überschritten. Auch Popmusikerin Tina Naderer, die übrigens selbst auf Casting-Show-Erfahrung zurückblicken kann, ist als Gastjurorin im Einsatz. Ebenfalls neu: Die Jury entscheidet bereits ab der ersten Show gemeinsam mit dem Publikum, das damit schon ab Folge eins stimmberechtigt ist. Je sieben Tickets für die erste von insgesamt sieben Finalshows werden so in den beiden Auftaktsendungen vergeben.

ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer: „Es ist uns gelungen, auch in dieser Staffel eine hochkarätige Jury zusammenzustellen. Mit Lili Paul-Roncalli und Josh. haben wir zwei höchst erfolgreiche Persönlichkeiten der Musik- und Showbranche für ‚Starmania‘ gewonnen. Gemeinsam mit einem wöchentlich wechselnden Jurymitglied werden sie ihr Know-how in die Sendung einbringen und unsere Kandidatinnen und Kandidaten bei ihren Auftritten bewerten und unterstützen.“

„Starmania“-Moderatorin Arabella Kiesbauer: „Licht an für die nächsten Gesangstalente des Landes! Ich bin schon sehr gespannt, wer sich ab 4. März auf Österreichs größter Showbühne präsentieren wird. Und freue mich auf tolle Stimmen, beeindruckende Persönlichkeiten und mitreißende Auftritte.“

Hit-Sänger Josh. beurteilt Gesangsauftritte der „Starmaniacs“

Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft – in Österreich wurde er mit dem „Amadeus“, in Deutschland für seinen Hit „Cordula Grün“ mit dem „Gold-Award“ ausgezeichnet. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen der beiden Länder kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Josh.: „Ich bin schon sehr gespannt auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Ich habe mir absichtlich noch nichts von ihnen angesehen, weil ich mich überraschen lassen will. Es geht mir bei den Auftritten nicht um Perfektion, sondern darum, dass sie mich berühren. Wir werden bei ‚Starmania‘ viel Spaß haben und viel über Musik reden – darauf freue ich mich.“

Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung: Wertvolle Tipps von Lili Paul-Roncalli

Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“. Lili Paul-Roncalli: „Ich freue mich riesig auf die erste Show von ‚Starmania‘ und bin schon sehr gespannt, was für tolle Talente Österreich zu bieten hat. Mein Augenmerk liegt auf der Bewegung, der Ausstrahlung und der Frage, ob die Kandidatinnen und Kandidaten beim Singen auch Gefühle vermitteln können. Als Künstlerin ist mir die Authentizität wichtig – dass man sich nicht verkleidet, aber trotzdem viele Facetten zeigt.“

Starticket, Jury-Ticket und: Das Publikum entscheidet von Anfang an mit!

Das Regelwerk von „Starmania 22“ präsentiert sich vereinfacht: Nach jeder Einzelperformance bewertet die Jury die Gesangsdarbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Jurorin und jeder Juror kann dabei in den Auftaktshows je einmal ein „Star-Ticket“ vergeben und so entscheiden, wer direkt in die nächste Runde einziehen darf. Das Publikum hat mittels Televoting die Möglichkeit, drei Kandidatinnen und Kandidaten in die erste Finalshow zu wählen. Die Jury entscheidet außerdem durch ein „Jury-Ticket“ gemeinsam über das Weiterkommen eines weiteren „Starmaniacs“.

„Starmaniacs“ erstmals auch von Live-Band begleitet

Ebenfalls neu bei „Starmania 22“: Für jene „Starmaniacs“, die es bis in die letzten drei Shows schaffen, wartet ein besonderes Highlight – sie werden dann gemeinsam mit einer Live-Band auf der Bühne stehen.

