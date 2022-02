FP-Landbauer zur Impfpflicht: ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner tritt peinliche Flucht nach vorne an!

FPÖ NÖ fordert sofortiges Aus für verfassungswidrige Impfpflicht

St. Pölten (OTS) - „Nur fünf Tage nachdem die Impfpflicht in Kraft getreten ist, rudert die ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner erstmals zurück und will plötzlich Expertenmeinungen einholen. Das ist die peinliche Flucht nach vorne, weil die ÖVP längst weiß, dass es für diesen verfassungswidrigen Wahnsinn keine Grundlage gibt. Alle namhaften Regierungs-Experten sind von der Impfpflicht abgerückt. Das haben alle Österreicher mitbekommen, nur offensichtlich die ÖVP-Landeshauptfrau nicht. Der vermeintliche Sinneswandel von Mikl-Leitner zeigt nur, wie planlos und dilettantisch diese ÖVP-Truppe in Niederösterreich agiert“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Landbauer will von Mikl-Leitner wissen, auf welche Expertenmeinungen sie zur Impfpflicht wartet. „In 99.9 Prozent der Länder dieser Welt gibt es keine Corona-Impfpflicht. Alle kehren zur Normalität zurück. Nur die ÖVP hält die Österreicher weiter in Geiselhaft. Mikl-Leitner braucht sich jetzt nicht zizerlweis herumdrücken. Die Impfpflicht gehört sofort abgesagt“, betont Landbauer.

Die Ausrede, dass sich die Situation mit Omikron geändert habe, lässt Landbauer nicht gelten. „Diese Variante gab es längst, als die ÖVP das Impfpflichtgesetz durchgepeitscht hat. Die ÖVP soll aufhören, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Der gesetzlich verordnete Zwangseingriff in die körperliche Unversehrtheit der Bürger ist auf dem Mist der ÖVP und der NÖ-Landeshauptfrau gewachsen“, so Landbauer.

Überraschend leise gibt sich dieser Tage die SPÖ, die von ÖVP und Grünen über den Tisch gezogen wurde. „Die SPÖ wird mit ihrer Zustimmung zur Impfpflicht, die zum Scheitern verurteilt ist, in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden“, so Landbauer.

