KRONOS Advisory GmbH expandiert weiter

Wien (OTS) - Seit 01.02.2022 erweitert Georg Höhne, MA, EFA© als Senior Berater das Team der KRONOS Advisory GmbH am Standort in Wien.

Herr Höhne begann nach seinem abgeschlossenen Studium der Bank- und Finanzwirtschaft, seine Karriere bei der Erste Bank und war zuletzt als Senior Private Banker bei der Kathrein Privatbank tätig. In dieser Funktion war er für die Akquisition und Betreuung von Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen verantwortlich. Berufsbegleitend schloss Herr Höhne im Jahr 2019 die Ausbildung zum European Financial Advisor (EFA) ab.

Georg Höhne: „Ich freue mich zukünftig Teil des führenden Multi Family Office in Österreich zu sein und Kunden ab nun vollkommen unabhängig von jeglichen Produktzwängen und Konzernvorgaben dabei zu helfen ihre Anlageziele zu erreichen. Als Senior Advisor in einem Family Office habe ich nun die Champions League in der Veranlagungsbetreuung erreicht und kann meinen Kunden nun noch wesentlich weiterführende Hilfestellungen bei der Erreichung Ihrer Ziele bieten.“

Sven Rischko, CEO KRONOS Advisory GmbH: „Ich freue mich, dass wir mit Georg Höhne einen weiteren ausgewiesenen Experten für uns gewinnen konnten. In unseren Gesprächen haben wir sehr schnell ein Übereinkommen treffen können und bin ich mir sicher, dass Herr Höhne durch sein Know-How und sein fundiertes Netzwerk zur weiteren Entwicklung unseres Unternehmens sehr viel beitragen wird. Dieses soll mittelfristig darin münden, dass Herr Höhne Partner und Geschäftsführer der KRONOS wird.

