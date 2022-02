Grüne Wien/Öztaş, Hetfleisch: SPÖ-Stadtrat sieht Jugendliche als Gefahr

Czernohorszky verhindert Begrünung wegen „sozialer Kontrolle“

Wien (OTS) - Der Skaterpark Auhof ist einer der beliebtesten Orte für Jugendliche in Hietzing. „Der Park besteht hauptsächlich aus Beton und wird im Sommer zu einer Hitzeinsel. Wir haben deshalb im September 2021 einen Antrag zur Pflanzung von Büschen im Bezirksparlament gestellt, der einstimmig angenommen wurde,“ sagt Christopher Hetfleisch, Klubobmann der Grünen Hietzing.

Der Ärger kam dann mit der Antragsbeantwortung vom zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky: Er lehne die Umsetzung des einstimmig beschlossenen Antrags ab, da die „Einsichtigkeit und die soziale Kontrolle erschwert würden“. Gemeinderat und Jugendsprecher Ömer Öztas: „Es kann nicht sein, dass Stereotype, Misstrauen und ein vollkommen verzerrtes Bild der Jugend als Ausrede für die Verhinderung von Grünräumen herhalten müssen. Diese Antwort ist bezeichnend für den Umgang der rot-pinken Betonkoalition mit Jugendlichen, wenn es um Klimapolitik geht.“

Auch die Grünen Hietzing kritisieren die Absage der Büsche im Skaterpark. „Jugendliche müssen unterstützt und gefördert werden. Soziale Kontrolle, herablassende Antworten und das Ignorieren der Bedürfnisse der Jugendlichen sind der falsche Weg“, so Hetfleisch weiter. In der kommenden Bezirksvertretung stellen die Grünen einen Resolutionsantrag, der sich für Unterstützung statt Kontrolle von Jugendlichen ausspricht. Öztaş und Hetfleisch appellieren an die Stadt, sich an ihr eigenes Ziel, Kinder- und Jugendfreundlichste Stadt zu werden, zu halten. Die Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2020 habe gezeigt, dass sich besonders junge Menschen mehr Grün in der Stadt wünschen. Diesem Ziel müsse die Stadtregierung auch gerecht werden.

