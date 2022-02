Aktuelle AIDA Pressemeldung: Funkelnde Taufinszenierung von AIDAcosma und exklusive Taufreise mit DJ ALLE FARBEN

Rostock (ots) - Am 9. April 2022 ist es so weit: Ausnahmesportlerin Kristina Vogel wird das neueste Schiff der Kussmundflotte, AIDAcosma, in Hamburg taufen. Es ist bereits das zweite mit Flüssiggas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises, dem derzeit emissionsärmsten fossilen Treibstoff, der aktuell in der Schifffahrt verfügbar ist. An der Seite der Taufpatin steht der aus Österreich stammende Kapitän Vincent Cofalka.

Die Taufgäste erwartet eine fantastische Lichtshow, die AIDAcosma und den Abendhimmel über der Hansestadt in ein Meer aus Farben taucht. 300 leuchtende Drohnen und moderne Beamlights lassen AIDAcosma funkeln. Krönung der 20-minütigen Inszenierung aus Licht und Farben, die für Fans online ab 21:30 Uhr auf www.aida.de/taufe und dem AIDA YouTube Kanal übertragen wird, ist die feierliche Taufzeremonie. Für die musikalische Begleitung holt das Kreuzfahrtunternehmen den DJ ALLE FARBEN an Bord. Der Berliner Superstar ist mit zwei Milliarden Streams, 32 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen von Europa bis Asien sowie vielfachen Chart-Platzierungen und Nummer1-Hits einer der erfolgreichsten nationalen Acts in Sachen House Music. Jeden Sommer begeistert der 36-Jährige unzählige tanz- und feierfreudige Festivalfans in ganz Europa. Am Taufabend von AIDAcosma tauscht ALLE FARBEN sein Festivalpult gegen die Beach Club-Bühne und präsentiert nur für die Gäste der anschließenden Taufreise eine 60-minütige Show, passend zum Schiffsmotto "Die Welt wird bunter".

Gäste der 14-tägigen Taufreise vom 9. bis 23. April 2022 ab Hamburg bis Palma de Mallorca können sich auf eine einzigartige Kreuzfahrt freuen. Nach dem exklusiven Taufevent legt AIDAcosma gegen 23:00 Uhr ab und dreht zunächst eine Ehrenrunde vor der Hamburger Elbphilharmonie. Anschließend nimmt das Schiff Kurs auf seine Sommerdestination im westlichen Mittelmeer. Während der zweiwöchigen Reise über die Osterfeiertage haben Gäste ausgiebig Gelegenheit, das neue Schiff zu entdecken und ein Bordprogramm voller Highlights zu genießen. Zu Entdeckungstouren an Land laden unter anderem Südengland, Lissabon, Málaga und Barcelona ein.

Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste bereits am Taufabend: Die AIDA Gourmetpaten Sven Marquardt, Andrea Schirmeier-Huber und Franz Schned kreieren ein exquisites Taufmenü und überraschen während der Taufreise mit weiteren Köstlichkeiten und Auftritten in der Prime Time. Dazu gesellt sich Fernsehköchin Felicitas Then, Gourmetpatin des Beach House, dem neuen Spezialitäten-Restaurant an Bord von AIDAcosma.

Ebenfalls mit an Bord ist Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung FLY & HELP. In der Zeit vom 12. bis 17. April 2022 präsentiert der Globetrotter die Show "Abenteuer Weltumrundung" und berichtet eindrucksvoll von seiner Weltreise und seinen zahlreichen Hilfsprojekten. Gemeinsam mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP wird AIDA Cruise & Help, als langjähriger Partner, eine große Tombola für den Bau von Schulen in Schwellen- und Entwicklungsländern veranstalten.

Für das passende Entertainment sorgen an Bord der Pianist Joja Wendt, der kultige AIDA Gastkünstler Wayne Morris und Comedian Niko Formanek. Dazu kommen Gäste in den Genuss neuer Show-Formate: Neu im Theatrium ist die Show "Alles Liebe", im Studio X das Mitmachspiel "Wer weiß denn sowas?" und im Restaurant Time Machine die Show "Wir reisen in die Zukunft in das Jahr 2025".

Für die tanzfreudigen Gäste runden die Auftritte von DJ Mokabi mit Remixes und eigenen Kreationen aus Tropical Deep House im Beach Club und von Marc Jendrollik von GletscherFezzer mit bayerischer Partymusik im Brauhaus die Abende ab.

Gäste von AIDAcosma können sich darüber hinaus auf eine riesige Angebotsvielfalt freuen. Das wunderschöne neue Ocean Deck erstreckt sich über vier Decks und bietet einen Rundum-Panoramablick aufs Meer und einen Infinity Pool am Heck des Schiffes. Der neue Fun Park mit großem Indoor-Spielplatz und die neue Boulder-Wand bieten jede Menge Abwechslung. Auch die Genießervielfalt wird bereichert: Im neuen Spezialitäten-Restaurant Beach House kommen sommerlich-leichte Köstlichkeiten auf den Tisch. Das Spezialitäten-Restaurant Mamma Mia bietet hausgemachte Pasta und frische italienische Küche mit Service am Platz und das Brauhaus erhält einen Außengrill mit herrlichem Meerblick. Dazu punktet AIDAcosma mit auch auf AIDAnova beliebten Features wie dem Beach Club, dem Theatrium mit seiner 360°-Bühne, dem TV-Studio und dem großzügigen Body & Soul Organic Spa. Kulinarisch werden die Gäste in 17 Restaurants und 23 Bars und Cafés verwöhnt.

Vom 23. April bis 15. Oktober 2022 wird AIDAcosma Reisen ab Palma und Barcelona anbieten. Auf der einwöchigen Highlightroute "Mediterrane Schätze" stehen außerdem Florenz, Rom und Korsika auf dem Programm. Im Herbst nimmt sie Kurs auf ihr sonniges Winterdomizil Dubai. Hier geht es wahlweise ab/bis Dubai oder Abu Dhabi auf 7-tägige Reisen in den magischen Orient.

Weitere Informationen zu der AIDAcosma Taufreise sind auf www.aida.de/taufe zu finden. Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.

Rostock, 10. Februar 2022

Preisbeispiele für die Redaktion:

Taufreise von Hamburg nach Mallorca mit AIDAcosma

14 Tage ab 1.499 EUR* p. P.

09. bis 23.April 2022

Abreisepaket ab 195 EUR** p.P.

*AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkategorie), limitiertes Kontingent

** limitiertes Kontingent

