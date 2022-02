Schnitzlers „Reigen“ am 16.2. im Bezirksmuseum 2

Anmeldung zum Theaterabend per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) findet am Mittwoch, 16. Februar, ein Theaterabend statt. Um 18.30 Uhr fängt die Aufführung von Arthur Schnitzlers „Reigen“ an. Organisiert wird diese Vorstellung durch den Kultur-Verein „ergo arte“. Der Verein lädt das Publikum ein: „Reisen Sie mit uns in die aberwitzigen Abgründe der menschlichen Seele“. Eine Inszenierung von Peter Pausz mit pointierten Dialogen erwartet die Zuseherinnen und Zuseher. Mit Mara Koppitsch, David Czifer und Max Mayerhofer wirken 3 bemerkenswerte Schauspieler an dem „Theater-Klassiker“ mit. Der Eintritt ist frei, Spenden werden angenommen.

Die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben und Anmeldungen zur Veranstaltung sind erforderlich: Telefon 0664/382 34 40 (Museumsleiter: Georg Friedler). Reservierungen via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at. Die „ergo arte“-Mimen bewerben den kurzweiligen Theaterabend: „Lassen Sie sich vom lebendigsten Thema der Menschheit entzücken!“. Nähere Informationen fordern Interessierte via E-Mail an: info@ergoarte.com.

