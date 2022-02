Wechsel im Marketing bei den OÖNachrichten

Linz (OTS) - Antonia Koch (25) ist ab sofort neue Marketingleiterin der OÖNachrichten und übernimmt somit die Agenden von Elisabeth Eidenberger, die in Elternkarenz geht. Koch ist seit 2015 in diversen Positionen im Medienhaus Wimmer tätig und verantwortet nun bei den OÖNachrichten die Bereiche Unternehmensmarketing, Eventmarketing (darunter fallen Großereignisse wie Linz-Marathon, Gala-Nacht des Sports, Pegasus Wirtschaftsgala, etc.), B2B-Marketing, Online- und Social-Media-Marketing sowie die Veranstaltungslocation „OÖNachrichten FORUM“ in der Linzer Innenstadt. Für die Bereiche Abo-Vertrieb und Lesermarketing ist weiterhin Martin Prinz verantwortlich.

Antonia Koch hat an der JKU Linz Wirtschaftswissenschaften studiert und schließt aktuell das Masterstudium in Management ab. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und blicke voller Zuversicht auf dieses Jahr, um nach einer Zeit der Einschränkungen wieder mit aller Kraft auch im Event-Bereich durchzustarten. Ziel ist es, den Vorsprung als Nummer 1 unter den Tageszeitungen in Oberösterreich weiter auszubauen“, sagt die neue Marketingleiterin. Laut den Zahlen der Media-Analyse 2020/21 (MA) sind die OÖNachrichten mit 358.000* Leserinnen und Lesern täglich (Reichweite: 28,4 %*) von Montag bis Samstag die Nummer 1 in Oberösterreich.

*Media-Analyse 2020/2021, Leser pro Ausgabe Mo - Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.213 Interviews, Juli 2020 - Juni 2021, Schwankungsbreite +/-1,9

