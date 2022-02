Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.2.: Infineon-Chef Reinhard Ploss über den European Chips Act

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Infineon-Chef Reinhard Ploss über den European Chips Act und die Folgen für den Konzern – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Die EU will die Mikro- und Nanoelektronik Industrie massiv fördern und sich unabhängiger von den USA sowie Asien machen. Ein erster, wichtiger Schritt, resümiert Infineon-Chef Reinhard Ploss im Ö1-Exklusivinterview. In „Saldo“ analysiert er die weiteren Maßnahmen, damit Europa in der digitalen Schlüsseltechnologie mithalten kann. Und er erklärt, warum dabei der Standort Österreich mit dem Hauptwerk Villach eine zentrale Rolle im Konzern spielt.

