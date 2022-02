Johann Hansmann, Roman Szeliga und Marc Pircher am 11. Februar zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs erfolgreichster Start-up-Investor und Millionär Johann Hansmann, Kommunikationsprofi und Arzt Roman Szeliga sowie Marc Pircher gemeinsam mit seiner Partnerin Martina – sie alle sind zu Gast bei „Vera“ am Freitag, dem 11. Februar 2022, um 21.20 Uhr in ORF 2.

Der erfahrene Start-up-Investor Johann Hansmann erklärt, wie es ihm gelingt, seine Investments in Start-ups um einen „dreistelligen Multiplikator“ zu vervielfachen. So hat ihn beispielsweise erst kürzlich der Verkauf der Sprach-Lern-App „Busuu“ – um 385 Millionen Euro – zu einem vielfachen Millionär gemacht. Wie viel er dabei konkret investiert und letztlich bekommen hat, erzählt er ganz offen bei Vera Russwurm. Ebenso, dass er in den vergangenen elf Jahren in rund 50 Start-ups investiert hat. „Business-Angel“ Johann Hansmann erklärt zudem, was vor einem Investment unbedingt zu beachten ist, um das persönliche Risiko möglichst gering zu halten.

Arzt und Kommunikationsprofi Dr. Roman Szeliga, der Vera Russwurm mit unerwarteter Zauberei überrascht und zum Lachen bringt, spricht über Magie und die Kraft des Lachens.

Marc Pircher, einer der erfolgreichsten österreichischen Künstler, zeigt sich bei Vera Russwurm erstmals mit seiner Schweizer Lebensgefährtin Martina, Mutter seines jüngsten Sohnes Luis Niclas. Drei weitere Kinder – von zwei Müttern – hat er bereits. Er schildert sein neues Patchwork-Familienleben am Schweizer Zugersee, wohin ihn die Liebe geführt hat, und erzählt, dass er eines seiner beiden Häuser im Zillertal bereits verkauft hat. Bei „Vera“ performt er außerdem gemeinsam mit vier Streichern Martinas Lieblingslied.

