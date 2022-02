Ein neuer Fall: „Marie Brand und die Leichen im Keller“

ORF-2-Premiere mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann am 12. Februar

Kommissarin Marie Brand alias Mariele Millowitsch hat schon bessere Tage gesehen – und trotzdem widmet sie sich am Samstag, dem 12. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit vollem Einsatz den Ermittlungen im neuen Fall „Marie Brand und die Leichen im Keller". Als charmanter Assistent Simmel steht ihr bei der Spurensuche auch diesmal wieder Hinnerk Schönemann zur Seite. In weiteren Rollen sind u. a. Anne Ratte-Polle, Moritz Führmann, Christin Nichols, Laina Schwarz und Austro-Mime David Miesmer zu sehen. Michael Zens inszenierte diesen Krimi der beliebten TV-Reihe nach einem Drehbuch von Stefan Rogall.

Mehr zum Inhalt

Simmel (Hinnerk Schönemann) und Marie Brand (Mariele Millowitsch) müssen sich gerade mit einem Auffahrunfall herumschlagen, als sie zu einem neuen Fall gerufen werden. Eine Nachbarin hat eine junge Frau, Annika Herforth (Reiki von Carlowitz), tot am Fuß einer Kellertreppe aufgefunden. Sie wurde offensichtlich hinuntergestoßen. Nach einem ersten Verdächtigen, der das Opfer gestalkt haben soll, gerät auch Annikas Schwester Nelly (Christin Nichols) unter Tatverdacht. Die Steuerberaterin braucht dringend Geld und profitiert finanziell vom Tod ihrer Schwester. Doch dann ist sie plötzlich verschwunden.

