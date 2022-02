Peter Klien begrüßt Nadja Maleh bei „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1

Am 11. Februar um 23.15 Uhr

Wien (OTS) - Peter Klien widmet sich diese Woche in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 11. Februar 2022, um 23.15 Uhr in ORF 1 den neuen Chats aus Politikkreisen, die diese Woche aufgetaucht sind. Sie werfen kein gutes Licht auf einige in der ÖVP und versetzen die Bürgerinnen und Bürger in Staunen. Und so quasi nebenbei hat die Bundesregierung auch noch ihre liebe Not mit der versprochenen Impflotterie. Doch Peter Klien löst das Problem unbürokratisch: Mit einem Korb voller Preise macht er sich auf und lädt Passantinnen und Passanten zum Mitspielen ein.

Weiters ist Kabarettistin und Schauspielerin Nadja Maleh zu Gast in „Gute Nacht Österreich“. In der Rolle der Beraterin des englischen Premierministers Boris Johnson gibt sie intime Einblicke in den Alltag und die Partynächte in der Downing Street 10. Außerdem beschäftigt sich Peter Klien mit dem Thema „Social Media“. Wie beeinflussen Postings mit zweifelhaften Inhalten die öffentliche Meinung, wer steckt dahinter und wer profitiert davon?

