Die OLON GROUP stellt Investitionen in Höhe von 27 Millionen Euro vor

Neue Produktionslinie für hochkonzentrierte Wirkstoffe in großem Mengen / OLON GROUP führender pharmazeutischer Wirkstoff-Lieferant und Experte für hochpotente pharmazeutische Wirkstoffe



Olon gibt einen neuen Meilenstein der Investitionen in seine globale Plattform für die Hochsicherheitsfertigung bekannt. Die Gruppe, führender internationaler pharmazeutischer Wirkstoff-Lieferant (Active Pharmaceutical Ingredient - API), wird in den Jahren 2022/2023 eine Investition von 27 Millionen Euro tätigen, die vollständig in den Ausbau weiterer interner Kompetenzen und Kapazitäten für die Hochsicherheitsproduktion fließen wird. Diese Expansion steht im Einklang mit der langfristigen Geschäftsstrategie der Gruppe, die ein Wachstum auch der internen Technologieplattformen vorsieht, wobei der Schwerpunkt auf HPAPI und auch auf Biotechnologie liegt.

Gemäß dieser Vision gibt Olon auch bekannt, dass es gerade eine neue Großproduktionslinie für Hochsicherheitsprodukte (OEL < 1 mg/m3) im Wert von ca. 10 Millionen Euro an seinem Standort in Rodano, dem Sitz der Hauptverwaltung, fertiggestellt hat.

Die neue Anlage, die gerade eingeweiht wurde und bereits in Betrieb ist, ermöglicht es Olon, hochwirksame APIs in großen Produktchargen von 30 bis 250 kg herzustellen und den Kunden in allen Phasen des Scale-up zu bedienen. „Jetzt sind wir eines der wenigen CDMO-Unternehmen, das eine Reihe spezifischer integrierter Fähigkeiten anbietet, die erforderlich sind, um den Kunden von der ersten klinischen Phase bis zur Industrialisierung zu unterstützen, unabhängig von der benötigten Produktmenge und Chargengröße und unabhängig von der laufenden Entwicklungsphase des Moleküls", kommentierte Paolo Tubertini, CEO der Olon Group.

Olon ist ein führender Experte für hochwirksame Wirkstoffe mit zytotoxischer oder anderer pharmakologischer Wirkung, der alle Aspekte rund um die Anlage beherrscht, denn seine Anlagen in Rodano und Settimo Torinese (Italien) waren in den 80er Jahren zwei der ersten Standorte weltweit, die in Containment betrieben wurden .

Beginnend mit einigen Gramm im GMP-Labor kann sich die Gruppe auf die interne Flexibilität verlassen, die erforderlich ist, um auf Chargen von 1 oder 2 kg, dann auf Dutzende von Kilogramm und schließlich auf den Bereich von 30 bis 250 kg überzugehen, den wir mit der neuen Linie herstellen können. Olon hat eine flexible Produktionsplattform entwickelt, die in der Lage ist, den Kunden in jeder Phase der Herstellung hochwirksamer APIs zu unterstützen, von sehr kleinen bis hin zu großen Mengen, entlang der gesamten Entwicklungskette.

