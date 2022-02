Neu: Jeunesse-Oorkaan-Academy in Kooperation mit der MUK

Wien (OTS/RK) - Im Sommersemester startet die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs gemeinsam mit der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, ein neues Ausbildungsprogramm für Studierende. Die Jeunesse-Oorkaan-Academy bildet Musiker*innen und Regisseur*innen im Bereich der künstlerischen Arbeit für ein junges Publikum aus. Die erbrachten Leistungen können sich Studierende im Wahlfachbereich anrechnen lassen. Teil der Ausbildung ist ein bezahltes Engagement im Jeunesse-Format „Triolino“.

Mit der Jeunesse-Oorkaan-Academy legen Jeunesse und MUK ein spezifisches Förderprogramm vor: Musiker*innen und Regisseur*innen erhalten am Beginn ihrer Karriere neues Wissen sowie Zugänge und Impulse für die Arbeit mit einem jungen Publikum. „Wir haben erkannt, dass es in Österreich eine Lücke in der künstlerischen Ausbildung von Musiker*innen und Theaterschaffenden gibt, die für Kinder spielen“, betont Jeunesse-Generalsekretär Christian Schulz. „Erst vergangenes Frühjahr hat die Wiener Theaterjury der Konzeptförderung 2022–2025 angemerkt, dass immer noch zu wenig Augenmerk auf und Anerkennung für das Entwicklungspotenzial von Theater- und Konzertformaten für junges Publikum gibt. Hier setzen wir mit der Jeunesse-Oorkaan-Academy an. Wir sind froh, dass wir dabei eine Partnerin wie die MUK an unserer Seite haben.“ Die Jeunesse-Oorkaan-Academy ist ein dreisemestriges Ausbildungsprogramm für junge Musiker*innen und beinhaltet eine vierteilige Masterclass im Frühjahr 2022 und ein Engagement im Jeunesse-Format „Triolino“ (Konzerte für Kinder ab 3 Jahren und ihre Begleitpersonen) in der Saison 2022/23.

Die Jeunesse-Oorkaan-Academy – ein wichtiger Schritt für die Spitzenförderung junger Künstler*innen

Die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs ist einer der größten Musikveranstalter des Landes. Hochqualitative und innovative Konzertformate für junges Publikum stehen seit vielen Jahrzehnten im Zentrum ihrer künstlerischen Aktivitäten. Mit der Jeunesse-Oorkaan-Academy setzt die Jeunesse nun auch eine wichtige Initiative im Bereich der Ausbildung junger Musiker*innen mit dem Ziel, die Qualität der Kinder- und Jugendformate auf ein noch höheres Level zu heben. Unter der Leitung von Caecilia Thunnissen, Artistic Director von Oorkaan, wird der Grundstein für die Spitzenförderung der Künstler*innen gelegt. Sie werden in ihrer szenisch-musikalischen Arbeit und der Entwicklung einer neuen künstlerischen Sprache für junges Publikum gefördert. Oorkaans „Staged Concerts“ erhalten Einladungen an die Elbphilharmonie, die Philharmonie Luxembourg, Baden-Baden oder zu den Salzburger Festspielen und wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Universitäres Dach der Jeunesse-Oorkaan-Academy ist ab sofort die MUK.

Die MUK ist universitäre Partnerin der Jeunesse

Die MUK versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Mit dem neuen Ausbildungsprogramm erweitert die MUK ihr interdisziplinäres Angebot. Die Zusammenarbeit beider Institutionen war ein logischer Schritt und eröffnet den jungen Künstler*innen und ihrem Publikum einen wertvollen Lern- und Erfahrungsraum.

„Mit dieser Kooperation ist es uns gelungen, ein in Österreich neuartiges Ausbildungsangebot an unserer Universität zu verorten. Die MUK stärkt damit weiter ihr interdisziplinäres Profil und mit den Fixengagements durch die Jeunesse erhalten die Studierenden einen wichtigen Impuls am Beginn ihrer Karriere“, freut sich MUK-Rektor Andreas Mailath-Pokorny.

Bereits im Vorjahr waren in einem Pilotprojekt der Jeunesse mit dem Duo Bogd'Alex (Bogdan Laketic, Akkordeon und Alexandra Pichler, Saxophon), dem Klarinettenensemble NA+5 und den Theatermacherinnen Anna Grüssinger, Elisabeth Hillinger und Katharina Arnold MUK-Formationen bzw. MUK-Absolventinnen mit dabei, die auch im Trailer zur Academy unter https://www.youtube.com/watch?v=nsdx3zfuEzQ zu sehen sind.

Die Teilnahme am kommenden Ausbildungszyklus wurde international ausgeschrieben. Beworben haben sich rund 40 Ensembles und Einzelkünstler*innen aus Deutschland, Belgien, Niederlanden, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Serbien, Polen, Großbritannien, Syrien, Iran, Hongkong und Österreich.

Über die Jeunesse-Oorkaan-Academy hinaus wird eine intensivere Zusammenarbeit hinsichtlich Konzerten mit dem MUK.sinfonieorchester sowie anderen Formationen, wie beispielsweise dem MUK.kammerorchester und dem MUK.barockorchester, angestrebt.

Weitere Informationen zur Jeunesse-Oorkaan-Academy: www.jeunesse.at/academy

Pressefoto:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Fink, MSc.

Jeunesse

Leitung Marketing, Sponsoring & Öffentlichkeitsarbeit

Johannesgasse 16/3, 1010 Wien

T +43 1 710 36 16-22

E k.fink @ jeunesse.at

https://www.jeunesse.at/



Mag.a Anita Koukal

MUK

Medienarbeit

Johannesgasse 4a, 1010 Wien

T +43 1 512 77 47 223

E a.koukal @ muk.ac.at

www.muk.ac.at



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

T +43 1 408 25 69 - 47

E e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at