Neues von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“, Klaus Eckel mit „Zuerst die gute Nachricht“

Am 11. Februar ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Freitagabend in ORF 1 bietet wieder volles Programm für die Lachmuskeln! Klaus Eckels „Zuerst die gute Nachricht“ und neue Ausgaben von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“ stehen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Freitag, dem 11. Februar 2022, um 20.15 Uhr „Fakt oder Fake“. Klaus Eckel, Caroline Athanasiadis und Hosea Ratschiller werden von Clemens Maria Schreiner mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen konfrontiert. Anschließend um 21.15 Uhr bringt Klaus Eckel in „Zuerst die gute Nachricht“ Absurditäten des Alltags auf den Punkt. Und in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ rätseln um 22.30 Uhr Robert Palfrader, Monica Weinzettl, Clemens Maria Schreiner, Viktor Gernot und Malarina u. a. über die „horizontale Erziehung“.

„Fakt oder Fake“ mit Eckel, Athanasiadis und Ratschiller um 20.15 Uhr

Ungläubige Gesichter, unsichere Aussagen und trotzdem viel Spaß! Kabarettstar Klaus Eckel, „Dancing Stars“-Gewinnerin Caroline Athanasiadis und „Pratersterne“-Moderator Hosea Ratschiller staunen über einen Kugelblitz, der scheinbar Gleise entlang spaziert. Aber Clemens Maria Schreiner hat auch noch andere zweifelhafte Fakten und Fakes auf Lager: Kann man aus Flüssigkeiten Skulpturen formen? Oder sich aus einem Spagat ohne Hände wieder hochziehen?

Klaus Eckels „Zuerst die gute Nachricht“ um 21.15 Uhr

Viele Kabarettistinnen und Kabarettisten beklagen die Irrungen unserer Zeit, die Absurdität des Alltags, die Tücken der Geräte. Aber kaum jemand macht das mit so einem Gefühl und einer Pointendichte wie Klaus Eckel, der von Publikum wie Kritik gleichermaßen geliebt und gelobt wird. Über „Zuerst die gute Nachricht“ war u. a. zu lesen:

„Kaum einer vermag mit solcher Wort- und Gedankenwucht ein derartiges Feuerwerk der Wonne zu zünden.“

„Was gibt es Neues?“ mit Palfrader, Weinzettl, Schreiner, Gernot und Malarina um 22.30 Uhr

Oliver Baier ruft den „Weißes-T-Shirt-Tag“ aus und verteilt entsprechende Textilien an sein ansonsten ohnehin gut gekleidetes Rateteam, bestehend aus Robert Palfrader, Monica Weinzettl, Clemens Maria Schreiner, Viktor Gernot und der Newcomerin Malarina. Gefragt wird unter anderem nach der „horizontalen Erziehung“. Sportmoderator Oliver Polzer möchte schließlich wissen, was denn ein „Zwischenmeister“ ist.

