SP-Valentin: 15 Fragen an Aktivist*innen

SPÖ pflanzt Bäume, Ativist*innen pflanzen Beton! Für Aktionismus ist Zeit genug, für Gespräche nicht! Jetzt ist es Zeit für Antworten.

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir bemühen uns seit Monaten um Gespräche mit Aktivist*innen jeglicher Gruppierung. Nachdem sämtliche Einladungen gemeinsam am Tisch Platz zu nehmen und über Zukunftsthemen zu sprechen, abgelehnt wurden, versuchen wir unsere Fragen an die jungen Menschen auf diesem Weg zu stellen, in der Hoffnung Antworten und Zielsetzungen zu bekommen", sagt SP-Gemeinderat und Vorsitzender des Ausschusses für Mobilität Erich Valentin und weiter: "Wir haben ein gemeinsames Ziel: das ist der Klimaschutz. Wir haben viele Maßnahmen gesetzt um Wien klimaneutral zu machen, um leistbaren Wohnraum zu schaffen und um eine lebenswerte Stadt zu erhalten. Wir laden alle ein, die ihre Ideen dazu einbringen wollen. Unsere Einladungen sind bislang auf taube Ohren gestoßen, vielleicht bekommen wir über diesen Weg Antworten, die wir vernünftig diskutieren können."



15 Fragen an Aktivist*innen:

Wien pflanzt zehntausende Bäume pro Jahr- warum pfanzen Aktivist*innen einen Beton-Klotz? Warum kommen von Aktivist*innen keine proaktiven Vorschläge? Warum nehmen Aktivist*innen jeglicher Gruppierung keine Gesprächseinladungen wahr, die es seit letztem Jahr laufend gibt? (sprechen sich untereinander nicht ab?) Was genau ist der Wunsch oder das Ziel der Aktivist*innen? Was wollen sie konkret von der Stadt Wien? Welche Vorschläge bringen Aktivst*innen ein, um die selbst definierten Ziele/Wünsche zu erreichen? Warum bringen sich Aktivist*innen nicht in Bürger*innenpartizipations-Foren ein, um ihre Anliegen auf einer demokratisch legitimierten Plattform mit anderen Bürger*innen zu diskutieren und an die Politik weiterzuleiten (wie es auch sonst in Partizipationsverfahren üblich ist)? Wie stellen sich Aktivist*innen Mobilität in einer Großstadt vor und wie soll diese am Beispiel Wien für 2 Millionen Einwohner*innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichem Mobilitätsverhalten aussehen? Wie sollen sich die Wiener*innen und Wiener vom 1-Personen-Haushalt bis zur Großfamilie fortbewegen unter Voraussetzung des vorhandenen Platzangebotes? Von und zur Arbeit, zum Einkaufen, zur/m Ärzt*innen? Welche Punkte aus dem Klimafahrplan Wiens und der Mobilitätsstrategie finden Aktist*innen gut? Was sagt Greenpeace zum Radwege-Ausbau wie dem 7 km langen Rad-Highway? Wien hat eine Radwege-Offensive, Photovoltaik-Offensive, Ausbau der Öffis, Ausbau und ökologische Verbesserung des Modal Split, um nur ein paar Beispiele zu nennen– wo konkret geht es Aktivist*innen zu langsam/zu schlecht? Wien hat sich die Klimaneutralität bis 2040 zum Ziel gesetzt mit konkreten Maßnahmen und Schritten, die alle im aktuellen Regierungsprogramm und dem Klimafahrplan nachzulesen sind. Welche Vorschläge haben Aktivist*innen um hier noch besser zu werden und wie sollen aus Sicht von Aktivstist*innen Menschen aller Einkommensschichten mitgenommen werden (Stichwort: Soziale Gerechtigkeit)? Welche Ideen haben Aktivist*innen für Blaulichtorganisationen, Lieferdienste, Wirtschaftsbetriebe betreffend Umstieg vom Auto und worauf? (bitte Patient*innen und Waren mitdenken und konkret am Beispiel Seestadt Aspern argumentieren) Wo sollen nach Meinung von Aktivist*innen Wienerinnen und Wiener Wohnungen finden, die sie sich leisten können, wenn nicht gebaut werden soll? Wollen Aktivist*innen den direkten, produktiven Austausch mit der Stadt Wien?

