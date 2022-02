Der Trend zum Dorfladen geht weiter

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 19. Februar 2022 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Das Konzept der Dorfläden setzt sich in vielen Regionen immer mehr durch. Zwar sprießen Hofläden und Bauernläden in den letzten Jahren vermehrt aus dem Boden. Denn immer mehr Kunden schätzen es, die Produzenten persönlich zu kennen. Doch nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit, mehrmals im Monat verschiedene Hofläden zu besuchen. Da werden Dorfläden wie in Puchkirchen am Trattberg in Oberösterreich immer wichtiger. Dort hat im Vorjahr "das Gschäftl" seine Pforten geöffnet. Als Genossenschaft geführt, sind hier die Kunden selbst Teilhaber am Dorfladen, der viele regionale Waren aus bäuerlicher Produktion anbietet. „Land und Leute“ hat auch zwei landwirtschaftliche Betriebe besucht, die das "Gschäftl" beliefern.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 19. Februar

*Herr der Schlittenhunde

Warum nicht alle Huskys blaue Augen haben und warum Schlittenhunde nicht bellen, weiß Roman Brunner aus dem Waldviertel. Seit Jahren sind Huskys seine große Leidenschaft. Er züchtet sie, fährt mit ihnen Schlitten und bietet auch Touren für Gäste an.

*Glückliche Kälber

In Vorarlberg besuchen wir Bauernhöfe, wo Kälber nicht bald nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden, wie sonst oft üblich. Wir zeigen, wie die muttergebundene Kälberaufzucht in der Praxis funktionieren kann.

*Generationen kochen

Im oberösterreichischen Mühlviertel treffen wir auf die Landjugendgruppe Putzleinsdorf und ein klassisches Familienrezept -überbackene Grammel- und Speckknödel. Die Landjugendgruppe zählt zu den aktivsten in Oberösterreich und veranstaltet auch Online-Kochkurse.

*Tradition Zinngießen

„Land und Leute“ besucht den letzten Zinngießermeister Österreichs in Kärnten. Er präsentiert sein altes Handwerk, das von seinem Sohn weitergeführt werden soll.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572