Sony lädt Fans zur neuen Markenkampagne „Set The Stage" mit The Kid LAROI ein

Tokio (ots/PRNewswire) - Tate McRae und BIA arbeiten auch mit Sony zusammen, um Top-Hits durch von Fans erstellte Kunstwerke zum Leben zu erwecken

Die Sony Group Corporation („Sony") kündigte eine neue Markenkampagne mit dem Titel „Set The Stage" an - eine Gelegenheit für Musikfans, Inhalte mit einigen ihrer Lieblingskünstler von Sony Music Entertainment mitzugestalten, darunter The Kid LAROI, der australische Künstler hinter den Chartstürmern „Stay" und „Without You", die in Boston geborene, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin BIA („Whole Lotta Money") und die kanadische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Tate McRae („You broke me first").

Tate McRae streamt live aus einem Studio in Los Angeles und beginnt am 24. Februar eine Reihe von Live-Videos mit einem Live-Set zu ihrer neuen Single „she's all I wanna be", die am 4. Februar veröffentlicht wurde. BIA wird am 3. März mit einem Performance-Video folgen, wobei „Set The Stage" in einer bevorstehenden großen Abschlussperformance von The Kid LAROI gipfelt*.

Um den Fans die von ihnen geliebten Künstler von Sony Music noch näher zu bringen, laden The Kid LAROI, Tate McRae und BIA ihre Follower zur Teilnahme an der „Set The Stage"-Challenge ein. Fans in den Vereinigten Staaten können Kunstwerke zu den Songtexten der Künstler einreichen, die dann in dynamische, visuelle Werke verwandelt werden, die die Künstler während ihrer „Set The Stage"-Live-Video-Performance aufführen werden.

Die Performance-Videos mit 360-Reality-Audio, Produktionstagebüchern und unveröffentlichten Hinter-den-Kulissen-Inhalten aller drei Live-Performances werden mit den führenden digitalen Kinokameras von Sony - der VENICE 2 und der FX9 Vollformatkamera - gedreht und im Laufe der Kampagne veröffentlicht.

„Ich bin begeistert, mit Sony zusammenzuarbeiten und meine Fans daran teilhaben zu lassen", so Sony Music Artist The Kid LAROI. „Meine Fans haben im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben verändert, und ich möchte mit ihnen auf neue Weise in Kontakt treten. Da meine erste weltweite Tournee bevorsteht, wollte ich die Gelegenheit nutzen, diese Erfahrung mit meinen Fans zu teilen und ihre Stimmen in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu stellen."

Jeden Tag werden die Fans eingeladen, den globalen YouTube-Kanal von Sony zu besuchen, um exklusive Inhalte hinter den Kulissen ihrer Lieblingskünstler zu sehen, während sie sich auf ihre Live-Auftritte vorbereiten. Die Performance-Videos werden mit den Kameras von Sony zum Leben erweckt, darunter das neue Flaggschiff, die Kinokamera VENICE 2. Die VENICE 2 baut auf dem Erfolg der ursprünglichen VENICE auf und bietet die beste Gesamtbildqualität mit natürlichen Hauttönen, abklingenden Lichtern und einem erweiterten Dynamikbereich. Die Videos werden außerdem in 360 Reality Audio neu abgemischt, um den Fans ein lebensechtes Musikerlebnis zu bieten.

„Der Eckpfeiler von Set The Stage ist es, den Fans mit Hilfe von Technologie eine tiefere Verbindung zu ihren Lieblingskünstlern und deren Musik zu ermöglichen", sagte Shiro Kambe, Senior Executive Vice President, Corporate Executive Officer der Sony Group Corporation. „Wir schaffen aufregende neue Inhalte, indem wir talentierte Künstler und innovative Technologie zusammenbringen, um ein Erlebnis zu schaffen, das nur Sony bieten kann."

Die Aktion beginnt am Donnerstag, den 24. Februar, wenn die Zuschauer Tate McRaes „Set The Stage"-Performance live auf Sonys globalem YouTube-Kanal sehen können.

*Weitere Informationen über „Set The Stage", einschließlich aktueller Details zu den Auftritten der Künstler, finden Sie unter https://www.sony.com/en/brand/setthestage/home

