BMW zeigt während des Super Bowls erstmals einen neuen Werbespot mit Arnold Schwarzenegger

Salzburg (OTS) - BMW wird während des Super Bowls am Sonntag, dem 13. Februar 2022, erstmals einen neuen 60-Sekunden-Werbespot ausstrahlen, um das brandneue vollelektrische BMW iX Sports Activity Vehicle zu präsentieren, das nächsten Monat in den USA auf den Markt kommt. In dem prominent besetzten Spot sind der legendäre Schauspieler Arnold Schwarzenegger und die schon einmal Oscar®-nominierte Schauspielerin Salma Hayek Pinault zu sehen. Bryan Buckley, bereits zweimal für den Oscar® nominiert, führte Regie. Der Spot wird in der dritten Werbepause des ersten Spielviertels ausgestrahlt.

Bildmaterial

Den offiziellen BMW Super Bowl Spot 2022 finden Sie unter:

https://www.youtube.com/watch?v=nUC1QA5gRcU.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Michael Ebner

Leiter Kommunikation Österreich

+43 662 8383-9100

michael.ebner @ bmwgroup.com

www.press.bmwgroup.at