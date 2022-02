Olympiabronze für Heeressportler

Wien (OTS) - Zugsführer Thomas Steu und Zugsführer Lorenz Koller rodeln im Doppelsitzer zu Olympiabronze in Peking. Die beiden Heeressportler starteten am Mittwoch nach Bestzeiten in fünf von sechs Trainings als mögliche Medaillenkandidaten in den olympischen Doppelsitzer-Bewerb der Rodler. Nach einem knappen Rennen landeten die Heeressportler hinter den beiden deutschen Teams Wendl/ Artl und Eggert/ Benecken mit nur 0,511 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz.

Der Vorarlberger Steu, der im Heeresleistungszentrum Dornbirn trainiert, hatte bereits beim Testevent im November die Olympiabahn zur „Lieblingsbahn“ erkoren, und kann seinen heutigen Geburtstag mit dem Edelmetall feiern. „Man versucht das Beste, dass an dem Tag alles passt. Das Ziel ist eine Medaille“, war die klare Vorgabe des Tirolers Koller vom Heeresleistungszentrum Innsbruck.

Freude über zweite Medaille von Heeressportlern bei Olympia

„Ich bin sehr stolz auf die grandiose Leistung unserer beiden Zugsführer Thomas Steu und Lorenz Koller. Sie haben Nervenstärke bewiesen. Ich gratuliere herzlich zur Bronzemedaille!“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihren Glückwünschen nach Peking.

Leistungssportförderung als Garant für Medaillen

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen zehn Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Derzeit sind über 450 Personen Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften. Diese konnten zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erringen.

