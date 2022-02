Olischar ad Parkpickerl: Mängelliste wird von Tag zu Tag länger

Massive Störungen beim Online-Antrag - Stadt Wien ist in der Pflicht und muss Probleme beheben

Wien (OTS) - „Fakt ist, dass mit dem flächendeckenden Parkpickerl ein unausgegorenes und fehlgeleitetes Projekt auf ganz Wien ausgeweitet wird. Dem nicht genug, sind die Bürgerinnen und Bürger nun auch noch einer überforderten Infrastruktur ausgesetzt. Die Mängelliste in Zusammenhang mit der Wiener Parkraumbewirtschaftung wird von Tag zu Tag länger“, so die Verkehrssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Berichte. So komme es aktuell zu massiven Störungen im Bereich des Parkpickerl-Online-Antrags.

Es sei daher völlig unverständlich, warum die Bürgerinnen und Bürger, die nun gezwungen sind ein Parkpickerl zu beantragen, mit derartigen Hürden konfrontiert sind und vor diese Probleme gestellt werden. „Diese müssen nun schleunigst behoben werden. Die Stadt Wien ist in der Pflicht und hat entsprechend dafür zu sorgen, dass auch eine adäquate Infrastruktur für die Beantragung bereitgestellt wird“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/